Venado Tuerto: demoraron a un menor que robaba cables del tendido público

Un menor de 16 años fue demorado este domingo a la madrugada en Venado Tuerto, luego de ser sorprendido robando cables del tendido público en inmediaciones de calles Valdez y Castelli.

El hecho ocurrió cerca de las 4:30, cuando un vecino alertó al 911 al observar a dos jóvenes manipulando cables. Al llegar al lugar, personal del Comando Radioeléctrico visualizó a uno de ellos con una sierra en la mano. El adolescente intentó escapar, pero fue interceptado a pocos metros, sobre Pasaje Torres.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una mochila marca Adidas, un buzo verde, una gorra negra, tres sierras y un tramo de cable perteneciente a la empresa Telecom.

La Fiscal Penal Juvenil dispuso que el menor fuera notificado de la causa y permanezca detenido por el delito de robo.