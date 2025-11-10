Venado Tuerto: demoraron a un menor que robaba cables del tendido público

Firmatense detenido tras violento episodio en plena calle
El joven, de 16 años, fue sorprendido en plena madrugada con una sierra en la mano. Intentó escapar, pero fue detenido a pocos metros.
Un menor de 16 años fue demorado este domingo a la madrugada en Venado Tuerto, luego de ser sorprendido robando cables del tendido público en inmediaciones de calles Valdez y Castelli.
El hecho ocurrió cerca de las 4:30, cuando un vecino alertó al 911 al observar a dos jóvenes manipulando cables. Al llegar al lugar, personal del Comando Radioeléctrico visualizó a uno de ellos con una sierra en la mano. El adolescente intentó escapar, pero fue interceptado a pocos metros, sobre Pasaje Torres.
Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una mochila marca Adidas, un buzo verde, una gorra negra, tres sierras y un tramo de cable perteneciente a la empresa Telecom.
La Fiscal Penal Juvenil dispuso que el menor fuera notificado de la causa y permanezca detenido por el delito de robo.
