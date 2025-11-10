Grave accidente en Ruta 33: un venadense resultó herido tras un violento choque

Incendio de un auto en el camino a Carmen generó alarma en la noche del domingo
El vehículo se prendió fuego mientras circulaba. Bomberos y policía actuaron rápidamente y no hubo heridos.
El siniestro ocurrió cerca de Rufino e involucró a una camioneta Ford Ranger y un auto Chery Tiggo. Dos personas fueron hospitalizadas con heridas de gravedad.Regionales10/11/2025SOFIA ZANOTTI
Un fuerte accidente de tránsito se registró este domingo por la mañana sobre la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 554, en jurisdicción de Rufino, en inmediaciones de la zona conocida como Tarragona.
De acuerdo con fuentes oficiales, los vehículos involucrados fueron una camioneta Ford Ranger gris y un automóvil Chery Tiggo negro, que tras el impacto quedaron a un costado de la ruta: la camioneta sobre la cinta asfáltica y el auto en la banquina.
Como resultado del siniestro, Fabricio P. (46), oriundo de Venado Tuerto, y Yanina G. (21), de nacionalidad paraguaya y domiciliada en Buenos Aires, sufrieron lesiones de carácter grave y debieron ser trasladados a centros de salud locales para su atención.
En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 3ª de Rufino, junto a servicios de emergencias locales y regionales, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las causas del choque.
El vehículo se prendió fuego mientras circulaba. Bomberos y policía actuaron rápidamente y no hubo heridos.
La Justicia ordenó la restitución de 17 terrenos, viviendas y campos a las víctimas del fraude encabezado por Antonio Di Benedetto, condenado en 2022.
Se prevén lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo desde la noche del jueves y durante la madrugada del viernes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.
La presidenta comunal, María Isabel Bosco, firmó junto al ministro Lisandro Enrico un convenio que permitirá avanzar con obras de pavimentación en distintos sectores del pueblo.
Un hombre perdió la vida tras despistar con su auto preparado para competición.
La comuna habilitó un moderno sector de juegos infantiles con equipamiento seguro y colorido, pensado para el disfrute de las infancias y las familias del barrio.
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
Tras el triunfo de Lando Norris en México, la F1 llega a San Pablo para disputar la fecha 21 del campeonato en el mítico circuito de Interlagos, con formato Sprint incluido.
Las cotizaciones cerraron sin cambios y la atención se centra en el lunes.
El accidente ocurrió en la curva “S”, donde una dotación de Bomberos acudió de inmediato y asistió a los ocupantes.
El conductor resultó ileso y fue asistido por personal de emergencias.
Pese a su perfil más dialoguista, en Casa Rosada aseguran que el vínculo con la vicepresidenta está roto y que será contenida políticamente con la figura de Patricia Bullrich.
El Ministerio de Sanidad del enclave palestino actualizó el registro e incorporó víctimas cuyos cuerpos fueron hallados bajo los escombros.
El hombre atacó a su vecino y luego intentó agredir a la policía con un caño metálico.