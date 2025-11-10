Grave accidente en Ruta 33: un venadense resultó herido tras un violento choque

Un fuerte accidente de tránsito se registró este domingo por la mañana sobre la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 554, en jurisdicción de Rufino, en inmediaciones de la zona conocida como Tarragona.



De acuerdo con fuentes oficiales, los vehículos involucrados fueron una camioneta Ford Ranger gris y un automóvil Chery Tiggo negro, que tras el impacto quedaron a un costado de la ruta: la camioneta sobre la cinta asfáltica y el auto en la banquina.

Como resultado del siniestro, Fabricio P. (46), oriundo de Venado Tuerto, y Yanina G. (21), de nacionalidad paraguaya y domiciliada en Buenos Aires, sufrieron lesiones de carácter grave y debieron ser trasladados a centros de salud locales para su atención.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 3ª de Rufino, junto a servicios de emergencias locales y regionales, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las causas del choque.