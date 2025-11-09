Vuelco en la ruta 94: dos ocupantes resultaron sin heridas de gravedad

Siendo las 6:30 de la mañana, la base operativa recibió un llamado alertando sobre un accidente en la vía pública, en la ruta 94, a la altura de la conocida curva “S”.



Al llegar al lugar, los bomberos constataron la presencia de dos personas que viajaban en el vehículo siniestrado. Afortunadamente, ninguno presentaba traumatismos de consideración.



Uno de los ocupantes fue asistido por presentar un corte en el rostro y posteriormente trasladado al Hospital local para su evaluación médica y la realización de estudios complementarios.