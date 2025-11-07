Asueto municipal el lunes 10 y atención reducida el martes 11

Corte en el acceso de Av. 50 por obra de desagüe
Desde el miércoles 12 de noviembre se interrumpirá el ingreso por avenida 50 debido a trabajos de mejora en la red pluvial.
La Municipalidad de Villa Cañás comunica que el lunes 10 de noviembre habrá asueto administrativo con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador Municipal, que se celebra el sábado 8 y fue trasladado al lunes siguiente.
Durante esa jornada, el edificio municipal permanecerá cerrado y no se prestarán los servicios habituales de recolección de residuos domiciliarios, limpieza de contenedores, riego y demás tareas de maestranza. En tanto, la Guardia Urbana y el Centro de Monitoreo trabajarán con normalidad.
Por otra parte, se informa que el martes 11 de noviembre la atención al público será solo de 7 a 9.15 horas, debido a que el personal participará de una capacitación interna.
La secretaria de Servicios Públicos, Tamara Andreani, detalló en Sonic TV el despliegue de cuadrillas, la compra de equipamiento, avances en calles y caminos rurales, la instalación de contenedores y el proyecto de corredores biológicos que la ciudad impulsa junto a María Teresa.
Una celebración que une historia, cultura y comunidad: autos antiguos, caballos, desfiles y destrezas criollas en un evento que ya es parte del ADN cañense.
Studebaker, Sportsman e Independiente recibieron los aportes del Fondo de Asistencia Deportiva correspondientes al tercer trimestre del año.
La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio para un hombre acusado de someter sexualmente a su hijastra durante casi una década.
La Municipalidad lanzó un llamado a licitación pública para adquirir un camión ligero destinado al transporte de materiales y herramientas. Las ofertas se recibirán hasta el 19 de noviembre.
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
El Bicho cayó por penales ante Independiente Rivadavia y no liberó cupo para torneos internacionales. River, San Lorenzo, Racing y otros clubes, los más afectados.
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
El Brujas empató 3-3 con el Barcelona en un vibrante partido de Champions League, marcado por un tanto anulado al final tras un error insólito del arquero Wojciech Szczęsny.
Tras el triunfo de Lando Norris en México, la F1 llega a San Pablo para disputar la fecha 21 del campeonato en el mítico circuito de Interlagos, con formato Sprint incluido.
El exfutbolista publicó fotos desde el aeropuerto de Ezeiza y encendió rumores sobre su posible salida del reality de cocina de Telefe.
Tras la polémica final de la Copa Argentina, el juez de 38 años fue designado por la Liga Profesional para impartir justicia en el Boca-River de este domingo en La Bombonera.