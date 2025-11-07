Asueto municipal el lunes 10 y atención reducida el martes 11

La Municipalidad de Villa Cañás informa que el lunes no habrá atención por el Día del Trabajador Municipal y el martes la actividad será reducida por una capacitación del personal.

La Municipalidad de Villa Cañás comunica que el lunes 10 de noviembre habrá asueto administrativo con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador Municipal, que se celebra el sábado 8 y fue trasladado al lunes siguiente.

Durante esa jornada, el edificio municipal permanecerá cerrado y no se prestarán los servicios habituales de recolección de residuos domiciliarios, limpieza de contenedores, riego y demás tareas de maestranza. En tanto, la Guardia Urbana y el Centro de Monitoreo trabajarán con normalidad.

Por otra parte, se informa que el martes 11 de noviembre la atención al público será solo de 7 a 9.15 horas, debido a que el personal participará de una capacitación interna.

