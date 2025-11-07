Corte en el acceso de Av. 50 por obra de desagüe

La Municipalidad de Villa Cañás informó que a partir del próximo miércoles 12 de noviembre quedará cerrado el acceso a la ciudad por avenida 50, a la altura de calle 71, debido a una obra de desagüe que se realizará en el sector.

El tránsito permanecerá interrumpido mientras duren los trabajos, que forman parte del plan de mejoras en la infraestructura pluvial para optimizar el escurrimiento del agua en días de lluvia.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos circular con precaución, respetar la señalización y utilizar vías alternativas para ingresar o salir de la ciudad.