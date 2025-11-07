Corte en el acceso de Av. 50 por obra de desagüe

Asueto municipal el lunes 10 y atención reducida el martes 11
La Municipalidad de Villa Cañás informa que el lunes no habrá atención por el Día del Trabajador Municipal y el martes la actividad será reducida por una capacitación del personal.
Desde el miércoles 12 de noviembre se interrumpirá el ingreso por avenida 50 debido a trabajos de mejora en la red pluvial.Villa Cañás07/11/2025SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás informó que a partir del próximo miércoles 12 de noviembre quedará cerrado el acceso a la ciudad por avenida 50, a la altura de calle 71, debido a una obra de desagüe que se realizará en el sector.
El tránsito permanecerá interrumpido mientras duren los trabajos, que forman parte del plan de mejoras en la infraestructura pluvial para optimizar el escurrimiento del agua en días de lluvia.
Desde el municipio solicitaron a los vecinos circular con precaución, respetar la señalización y utilizar vías alternativas para ingresar o salir de la ciudad.
La Municipalidad de Villa Cañás informa que el lunes no habrá atención por el Día del Trabajador Municipal y el martes la actividad será reducida por una capacitación del personal.
La secretaria de Servicios Públicos, Tamara Andreani, detalló en Sonic TV el despliegue de cuadrillas, la compra de equipamiento, avances en calles y caminos rurales, la instalación de contenedores y el proyecto de corredores biológicos que la ciudad impulsa junto a María Teresa.
Una celebración que une historia, cultura y comunidad: autos antiguos, caballos, desfiles y destrezas criollas en un evento que ya es parte del ADN cañense.
Studebaker, Sportsman e Independiente recibieron los aportes del Fondo de Asistencia Deportiva correspondientes al tercer trimestre del año.
La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio para un hombre acusado de someter sexualmente a su hijastra durante casi una década.
La Municipalidad lanzó un llamado a licitación pública para adquirir un camión ligero destinado al transporte de materiales y herramientas. Las ofertas se recibirán hasta el 19 de noviembre.
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
El Bicho cayó por penales ante Independiente Rivadavia y no liberó cupo para torneos internacionales. River, San Lorenzo, Racing y otros clubes, los más afectados.
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
El Brujas empató 3-3 con el Barcelona en un vibrante partido de Champions League, marcado por un tanto anulado al final tras un error insólito del arquero Wojciech Szczęsny.
Tras el triunfo de Lando Norris en México, la F1 llega a San Pablo para disputar la fecha 21 del campeonato en el mítico circuito de Interlagos, con formato Sprint incluido.
El exfutbolista publicó fotos desde el aeropuerto de Ezeiza y encendió rumores sobre su posible salida del reality de cocina de Telefe.
La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio para un hombre acusado de someter sexualmente a su hijastra durante casi una década.
Tras la polémica final de la Copa Argentina, el juez de 38 años fue designado por la Liga Profesional para impartir justicia en el Boca-River de este domingo en La Bombonera.