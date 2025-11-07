El SMN emitió alerta por tormentas fuertes para el sur de Santa Fe

Megaestafa inmobiliaria: los inmuebles regresan a sus verdaderos dueños
La Justicia ordenó la restitución de 17 terrenos, viviendas y campos a las víctimas del fraude encabezado por Antonio Di Benedetto, condenado en 2022.
Se prevén lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo desde la noche del jueves y durante la madrugada del viernes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.Regionales07/11/2025LORENA ACOSTA
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas que abarca al sur de la provincia de Santa Fe. El fenómeno forma parte de un sistema de mal tiempo que afectará gran parte del centro y norte del país entre la noche de este jueves y la jornada del viernes.
De acuerdo con el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.
Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 50 milímetros, aunque podrían superarse de forma puntual, especialmente en el norte del litoral, donde se prevén registros de hasta 70 milímetros.
El ingreso del frente tormentoso se hará sentir desde la noche del jueves sobre el sur santafesino, y se desplazará hacia el centro y norte de la provincia durante la madrugada y mañana del viernes. Si bien podrían darse mejoras temporarias en la tarde, el mal tiempo persistirá de forma intermitente, con lluvias aisladas y descenso de temperatura.
El SMN también informó alertas para otras provincias: en Córdoba, con nivel naranja, se esperan tormentas severas con ráfagas de más de 90 km/h; mientras que Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Misiones, San Luis, Mendoza, La Rioja, Río Negro y Neuquén también se verán afectadas en diferentes momentos del jueves y viernes.
Se recomienda a la población mantenerse informada, evitar circular por calles anegadas y resguardar objetos sueltos que puedan ser desplazados por el viento.
La Justicia ordenó la restitución de 17 terrenos, viviendas y campos a las víctimas del fraude encabezado por Antonio Di Benedetto, condenado en 2022.
La presidenta comunal, María Isabel Bosco, firmó junto al ministro Lisandro Enrico un convenio que permitirá avanzar con obras de pavimentación en distintos sectores del pueblo.
Un hombre perdió la vida tras despistar con su auto preparado para competición.
La comuna habilitó un moderno sector de juegos infantiles con equipamiento seguro y colorido, pensado para el disfrute de las infancias y las familias del barrio.
El tradicional evento se realizará el 22 y 23 de noviembre en el predio del Ferrocarril. Habrá feria de artesanos, competencia de peñas y propuestas gastronómicas.
Cientos de ciclistas unieron Carmen, Elortondo, Melincué, Firmat y Chovet en una travesía que promovió el deporte y la integración regional. La localidad fue sede de un puesto de control con hidratación y frutas para los participantes.
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
El Bicho cayó por penales ante Independiente Rivadavia y no liberó cupo para torneos internacionales. River, San Lorenzo, Racing y otros clubes, los más afectados.
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
El Brujas empató 3-3 con el Barcelona en un vibrante partido de Champions League, marcado por un tanto anulado al final tras un error insólito del arquero Wojciech Szczęsny.
Tras el triunfo de Lando Norris en México, la F1 llega a San Pablo para disputar la fecha 21 del campeonato en el mítico circuito de Interlagos, con formato Sprint incluido.
El exfutbolista publicó fotos desde el aeropuerto de Ezeiza y encendió rumores sobre su posible salida del reality de cocina de Telefe.
La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio para un hombre acusado de someter sexualmente a su hijastra durante casi una década.
Tras la polémica final de la Copa Argentina, el juez de 38 años fue designado por la Liga Profesional para impartir justicia en el Boca-River de este domingo en La Bombonera.