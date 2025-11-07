El SMN emitió alerta por tormentas fuertes para el sur de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas que abarca al sur de la provincia de Santa Fe. El fenómeno forma parte de un sistema de mal tiempo que afectará gran parte del centro y norte del país entre la noche de este jueves y la jornada del viernes.

De acuerdo con el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 50 milímetros, aunque podrían superarse de forma puntual, especialmente en el norte del litoral, donde se prevén registros de hasta 70 milímetros.

El ingreso del frente tormentoso se hará sentir desde la noche del jueves sobre el sur santafesino, y se desplazará hacia el centro y norte de la provincia durante la madrugada y mañana del viernes. Si bien podrían darse mejoras temporarias en la tarde, el mal tiempo persistirá de forma intermitente, con lluvias aisladas y descenso de temperatura.

El SMN también informó alertas para otras provincias: en Córdoba, con nivel naranja, se esperan tormentas severas con ráfagas de más de 90 km/h; mientras que Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Misiones, San Luis, Mendoza, La Rioja, Río Negro y Neuquén también se verán afectadas en diferentes momentos del jueves y viernes.

Se recomienda a la población mantenerse informada, evitar circular por calles anegadas y resguardar objetos sueltos que puedan ser desplazados por el viento.