Hallaron una avioneta siniestrada con 364 kilos de cocaína en Salta

Personal de Gendarmería Nacional con sede en Salta halló una avioneta siniestrada que transportaba 364 kilos de cocaína, tras recibir una alerta de vuelo irregular por parte del Grupo Tránsito Aéreo Ilegal (TAI). La aeronave, de dominio boliviano, había ingresado al país desde el Estado Plurinacional de Bolivia.



El procedimiento se inició cuando efectivos de la Patrulla Fija “El Naranjo”, dependiente del Escuadrón 45 “Salta”, fueron notificados por TAI sobre la circulación de la aeronave en territorio argentino. En coordinación con la Policía de la provincia, desplegaron un amplio rastrillaje que abarcó unos 30 kilómetros.



Durante el operativo, los uniformados encontraron la avioneta sin ocupantes en una finca rural, cargada con numerosos paquetes que contenían una sustancia blanca. A pocos metros del lugar también fue hallado un vehículo completamente incinerado y sin personas en su interior.



Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 364 kilogramos.

La Unidad Fiscal Federal de Salta ordenó el secuestro de la aeronave, el vehículo y el decomiso del estupefaciente, además de otros elementos de interés para la investigación.