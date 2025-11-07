Hallaron una avioneta siniestrada con 364 kilos de cocaína en Salta

Bebé de seis meses internado en Rosario tras un aberrante caso de abuso
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
La aeronave, proveniente de Bolivia, fue hallada en una zona rural junto a un vehículo incendiado. El operativo estuvo a cargo de Gendarmería Nacional y la Policía de Salta.Sociedad07/11/2025SOFIA ZANOTTI
Personal de Gendarmería Nacional con sede en Salta halló una avioneta siniestrada que transportaba 364 kilos de cocaína, tras recibir una alerta de vuelo irregular por parte del Grupo Tránsito Aéreo Ilegal (TAI). La aeronave, de dominio boliviano, había ingresado al país desde el Estado Plurinacional de Bolivia.
El procedimiento se inició cuando efectivos de la Patrulla Fija “El Naranjo”, dependiente del Escuadrón 45 “Salta”, fueron notificados por TAI sobre la circulación de la aeronave en territorio argentino. En coordinación con la Policía de la provincia, desplegaron un amplio rastrillaje que abarcó unos 30 kilómetros.
Durante el operativo, los uniformados encontraron la avioneta sin ocupantes en una finca rural, cargada con numerosos paquetes que contenían una sustancia blanca. A pocos metros del lugar también fue hallado un vehículo completamente incinerado y sin personas en su interior.
Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 364 kilogramos.
La Unidad Fiscal Federal de Salta ordenó el secuestro de la aeronave, el vehículo y el decomiso del estupefaciente, además de otros elementos de interés para la investigación.
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
El uruguayo está acusado de asesinar a su expareja Luna Giardina y a su exsuegra Mariel Zamudio. También enfrenta una causa en Entre Ríos por otro homicidio.
La medida alcanza a productos del laboratorio Grupo Bio Fit SRL, de General Baigorria, por falta de habilitación, control técnico y documentación de trazabilidad.
La Justicia investiga si la niña falleció tras ingerir clonazepam que su madre le habría suministrado. La mujer tenía antecedentes psiquiátricos.
Emiliano Villegas será reconocido con el premio mundial Clark R. Bavin por su rol en la investigación que frenó una red de caza ilegal entre Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia.
La plataforma anunció el estreno del documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”, que reconstruye el crimen ocurrido en Villa Gesell desde una mirada íntima y testimonial.
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
El Bicho cayó por penales ante Independiente Rivadavia y no liberó cupo para torneos internacionales. River, San Lorenzo, Racing y otros clubes, los más afectados.
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
El Brujas empató 3-3 con el Barcelona en un vibrante partido de Champions League, marcado por un tanto anulado al final tras un error insólito del arquero Wojciech Szczęsny.
Tras el triunfo de Lando Norris en México, la F1 llega a San Pablo para disputar la fecha 21 del campeonato en el mítico circuito de Interlagos, con formato Sprint incluido.
El exfutbolista publicó fotos desde el aeropuerto de Ezeiza y encendió rumores sobre su posible salida del reality de cocina de Telefe.
La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio para un hombre acusado de someter sexualmente a su hijastra durante casi una década.
Tras la polémica final de la Copa Argentina, el juez de 38 años fue designado por la Liga Profesional para impartir justicia en el Boca-River de este domingo en La Bombonera.