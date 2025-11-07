Patricia Bullrich será la nueva jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado

Spagnuolo denunció que los audios por supuestas coimas en la causa ANDIS son falsos
La Cámara Federal debe resolver si confirma el rechazo al pedido de nulidad presentado por la defensa del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.
La ministra de Seguridad agradeció a Javier y Karina Milei por su designación y afirmó que “dejará todo” en su nueva función legislativa.Política 07/11/2025SOFIA ZANOTTI
La ministra de Seguridad de la Nación y senadora electa por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, asumirá como presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado a partir del 10 de diciembre.
El anuncio fue realizado por la propia funcionaria a través de sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la designación. “Muchas gracias por confiar en mí para encabezar el bloque de LLA en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy a dejar todo para lograr los cambios que el país necesita”, manifestó.
Bullrich conducirá un bloque de 20 senadores y tendrá la misión de impulsar la aprobación de proyectos clave del Ejecutivo, entre ellos el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria que el Gobierno planea enviar al Congreso durante las sesiones extraordinarias.
El actual titular del bloque, Ezequiel Atauche, destacó la designación y aseguró que “junto a Patricia Bullrich trabajaremos de sol a sol para avanzar en los acuerdos que Argentina necesita para ser grande otra vez”.
En la actualidad, LLA cuenta con 7 legisladores, número que se ampliará tras la asunción de 12 senadores electos en los comicios del 26 de octubre, además de la incorporación de la cordobesa del PRO Carmen Álvarez Rivero.
Bullrich ya mantuvo una primera reunión con sus futuros compañeros de bancada, donde dialogaron sobre la organización interna y la estrategia parlamentaria del oficialismo. Su principal desafío será tejer consensos con los bloques de la UCR (9 senadores), el PRO (4) y representantes provinciales de Santa Cruz, Misiones, Corrientes, Córdoba y Chubut, con el objetivo de alcanzar el quórum necesario para sancionar las leyes del Gobierno.
En paralelo, el oficialismo deberá definir si mantiene como presidente provisional del Senado a Bartolomé Abdala o si el cargo pasará a Nadia Márquez, senadora electa por Neuquén.
La Cámara Federal debe resolver si confirma el rechazo al pedido de nulidad presentado por la defensa del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.
El extenista cordobés, que en 2007 participó de una campaña de Cristina Kirchner, se mostró ahora en Miami junto al presidente Javier Milei y su hermana Karina.
El Presidente visitará la tumba del “rebe de Lubavitch” para agradecer por su victoria electoral y participará en el Council of the Americas antes de partir hacia Bolivia.
El presidente destacó al capitán argentino durante el America Business Forum y lo calificó como “orgullo nacional” por su talento y dedicación.
Durante su participación en el America Business Forum en Miami, el presidente Javier Milei se refirió a las elecciones locales en Nueva York y llamó a la comunidad estadounidense a mantener la confianza en las ideas de la libertad.
El proceso oral inició este jueves con 87 imputados, entre ellos la ex presidenta, señalada como supuesta jefa de una asociación ilícita. El debate se realiza ante el Tribunal Oral Federal N°7.
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
El Bicho cayó por penales ante Independiente Rivadavia y no liberó cupo para torneos internacionales. River, San Lorenzo, Racing y otros clubes, los más afectados.
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
El Brujas empató 3-3 con el Barcelona en un vibrante partido de Champions League, marcado por un tanto anulado al final tras un error insólito del arquero Wojciech Szczęsny.
Tras el triunfo de Lando Norris en México, la F1 llega a San Pablo para disputar la fecha 21 del campeonato en el mítico circuito de Interlagos, con formato Sprint incluido.
El exfutbolista publicó fotos desde el aeropuerto de Ezeiza y encendió rumores sobre su posible salida del reality de cocina de Telefe.
La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio para un hombre acusado de someter sexualmente a su hijastra durante casi una década.
Tras la polémica final de la Copa Argentina, el juez de 38 años fue designado por la Liga Profesional para impartir justicia en el Boca-River de este domingo en La Bombonera.