Patricia Bullrich será la nueva jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado

La ministra de Seguridad de la Nación y senadora electa por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, asumirá como presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado a partir del 10 de diciembre.

El anuncio fue realizado por la propia funcionaria a través de sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la designación. “Muchas gracias por confiar en mí para encabezar el bloque de LLA en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy a dejar todo para lograr los cambios que el país necesita”, manifestó.

Bullrich conducirá un bloque de 20 senadores y tendrá la misión de impulsar la aprobación de proyectos clave del Ejecutivo, entre ellos el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria que el Gobierno planea enviar al Congreso durante las sesiones extraordinarias.

El actual titular del bloque, Ezequiel Atauche, destacó la designación y aseguró que “junto a Patricia Bullrich trabajaremos de sol a sol para avanzar en los acuerdos que Argentina necesita para ser grande otra vez”.

En la actualidad, LLA cuenta con 7 legisladores, número que se ampliará tras la asunción de 12 senadores electos en los comicios del 26 de octubre, además de la incorporación de la cordobesa del PRO Carmen Álvarez Rivero.

Bullrich ya mantuvo una primera reunión con sus futuros compañeros de bancada, donde dialogaron sobre la organización interna y la estrategia parlamentaria del oficialismo. Su principal desafío será tejer consensos con los bloques de la UCR (9 senadores), el PRO (4) y representantes provinciales de Santa Cruz, Misiones, Corrientes, Córdoba y Chubut, con el objetivo de alcanzar el quórum necesario para sancionar las leyes del Gobierno.

En paralelo, el oficialismo deberá definir si mantiene como presidente provisional del Senado a Bartolomé Abdala o si el cargo pasará a Nadia Márquez, senadora electa por Neuquén.