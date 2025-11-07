David Nalbandian, del spot “Dolores Argentina” a la foto con los Milei

David Nalbandian volvió a ser noticia por una imagen que sorprendió a muchos. El extenista cordobés, que en 2007 fue uno de los protagonistas del recordado spot “Dolores Argentina” en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, se mostró ahora sonriente junto a Javier y Karina Milei durante el American Business Forum en Miami.



El encuentro tuvo lugar en los camarines del evento, donde Nalbandian coincidió con leyendas del tenis como Rafael Nadal y Carlos Moyá. En un clima distendido, el Presidente bromeó con el exdeportista sobre la posibilidad de jugar un dobles, a lo que respondió entre risas: “Cada uno en lo que sabe”.



El contraste con su pasado político es notorio. En octubre de 2007, Nalbandian fue una de las figuras centrales del spot “Dolores Argentina”, donde se lo veía sentado en el sillón presidencial junto a personalidades como Estela de Carlotto y la “Tigresa” Acuña, en apoyo a la entonces candidata Cristina Kirchner.

Meses después, tras sus triunfos en los Masters de París y Madrid, fue recibido en la Casa Rosada por Néstor y Cristina Kirchner, ocasión en la que expresó su admiración por ambos. Casi dos décadas más tarde, el extenista aparece abrazado con los Milei, reflejando un giro llamativo en su exposición pública.