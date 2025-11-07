Milei agradece su triunfo en Nueva York y viaja a Bolivia

Spagnuolo denunció que los audios por supuestas coimas en la causa ANDIS son falsos
La Cámara Federal debe resolver si confirma el rechazo al pedido de nulidad presentado por la defensa del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.
El presidente Javier Milei desarrolla este viernes una agenda intensa en Nueva York que combina actividades económicas, un acto espiritual y un viaje internacional.
A las 12 del mediodía, el mandatario participará del conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina”, organizado por el Council of the Americas, donde expondrá ante empresarios y líderes económicos sobre las perspectivas del país.
De manera privada, Milei visitará también “El Ohel”, la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el “rebe de Lubavitch”. Se trata de un espacio sagrado del judaísmo ortodoxo que el Presidente acostumbra visitar en momentos clave de su vida. En esta ocasión, lo hará para agradecer por su triunfo electoral del pasado 26 de octubre.
Por la noche, a las 19, Milei abordará un vuelo especial con destino a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para asistir a la asunción presidencial de Rodrigo Paz Pereira.
Según la agenda oficial, el sábado 8 de noviembre continuará su itinerario en la ciudad de El Alto, donde participará de la sesión inaugural de la Asamblea Legislativa Plurinacional y saludará al nuevo mandatario boliviano. Luego, asistirá a la ceremonia de entrega del bastón de mando y emprenderá el regreso a Buenos Aires, con arribo estimado a las 17:35.
