Allanamientos y un detenido por microtráfico en Venado Tuerto

Personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) Región III llevó adelante dos allanamientos en Venado Tuerto en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional N° 23.737, bajo la supervisión del fiscal Iván Raposo.



Los procedimientos contaron con la colaboración del Departamento Operativo y Compleja, y los Grupos de Irrupción GOT de Villa Constitución y Casilda. Según fuentes oficiales, la investigación se inició tras denuncias de vecinos que alertaron sobre movimientos sospechosos en un domicilio ubicado en calle Caparrós al 500.



Durante los allanamientos se incautó una importante cantidad de cocaína, dinero en efectivo y elementos vinculados a la venta de estupefacientes. Además, un hombre mayor de edad fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.



El operativo fue supervisado por el fiscal Raposo, de la Fiscalía Regional N° 3 – MPA Venado Tuerto, con el apoyo de autoridades locales y provinciales. Desde la PDI remarcaron que este accionar se enmarca en la lucha constante contra el microtráfico y el delito organizado en la región.