Milei reconoció a Messi en Miami: “Yo también puedo felicitar a un zurdo”

El presidente Javier Milei le dedicó este jueves un reconocimiento público a Lionel Messi durante su participación en el America Business Forum, realizado en la ciudad de Miami (Estados Unidos).

En su discurso, Milei se refirió al capitán de la Selección Argentina como “uno de nuestros más ilustres deportistas y orgullo de todos los argentinos”. El mandatario compartió escenario con el astro rosarino en el evento que reunió a empresarios, deportistas y figuras internacionales.

“Un hombre que llevó el talento argentino a lo más alto del mundo, una prueba viviente de que el esfuerzo y la dedicación son capaces de hacer milagros”, expresó el presidente. Luego, entre risas, agregó: “Y la prueba de que yo también puedo felicitar a un zurdo”, en alusión a las diferencias ideológicas que suele marcar con ese sector político.

Durante el encuentro, Milei recibió una camiseta firmada por Messi, gesto que agradeció públicamente y que compartió en sus redes sociales.

El America Business Forum es considerado uno de los eventos empresariales más importantes de América Latina y, en esta edición, reunió a líderes de distintos ámbitos bajo el lema “El futuro ya llegó”.