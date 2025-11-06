Milei reconoció a Messi en Miami: “Yo también puedo felicitar a un zurdo”

SOFIA ZANOTTIEspectáculos04/11/2025
El youtuber uruguayo cerrará “El Mundo de Fede Vigevani” con una gran función en Buenos Aires el 22 de diciembre.
SOFIA ZANOTTISociedad05/11/2025
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
SOFIA ZANOTTIRegionales06/11/2025
Un hombre perdió la vida tras despistar con su auto preparado para competición.
GASTON PAROLAVilla Cañás06/11/2025
Con entrada libre y gratuita, el sábado 8 y domingo 9 de noviembre Villa Cañás vivirá una nueva Fiesta de la Tradición, organizada por la Escuela Nº 178 junto a su cooperadora y una amplia red de instituciones, con streaming escolar, desfile gauchesco, destrezas criollas, peñas y shows en vivo.
GASTON PAROLADeportes06/11/2025
El Bicho cayó por penales ante Independiente Rivadavia y no liberó cupo para torneos internacionales. River, San Lorenzo, Racing y otros clubes, los más afectados.
GASTON PAROLADeportes06/11/2025
Tras el triunfo de Lando Norris en México, la F1 llega a San Pablo para disputar la fecha 21 del campeonato en el mítico circuito de Interlagos, con formato Sprint incluido.
SOFIA ZANOTTIEspectáculos06/11/2025
El exfutbolista publicó fotos desde el aeropuerto de Ezeiza y encendió rumores sobre su posible salida del reality de cocina de Telefe.
SOFIA ZANOTTIVilla Cañás06/11/2025
La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio para un hombre acusado de someter sexualmente a su hijastra durante casi una década.