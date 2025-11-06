Milei pidió “no dejarse intimidar” por los resultados locales en Nueva York

rio argentino pronunció su mensaje durante el America Business Forum que se desarrolló en la ciudad de Miami, donde volvió a insistir en la importancia de “defender las ideas de la libertad y los valores del capitalismo moderno”.

“Los resultados de corto plazo no deben hacernos perder de vista la batalla cultural que estamos dando”, expresó Milei ante empresarios y líderes políticos presentes en el encuentro.

El evento, uno de los foros económicos más importantes de América, reunió a figuras de la política y el sector privado para debatir sobre el futuro económico de la región. Milei aprovechó la ocasión para destacar las reformas en curso en Argentina y reafirmar su postura liberal frente a los desafíos globales.