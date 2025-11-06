Milei pidió “no dejarse intimidar” por los resultados locales en Nueva York

Milei reconoció a Messi en Miami: “Yo también puedo felicitar a un zurdo”
El presidente destacó al capitán argentino durante el America Business Forum y lo calificó como “orgullo nacional” por su talento y dedicación.
Durante su participación en el America Business Forum en Miami, el presidente Javier Milei se refirió a las elecciones locales en Nueva York y llamó a la comunidad estadounidense a mantener la confianza en las ideas de la libertad.
rio argentino pronunció su mensaje durante el America Business Forum que se desarrolló en la ciudad de Miami, donde volvió a insistir en la importancia de “defender las ideas de la libertad y los valores del capitalismo moderno”.
“Los resultados de corto plazo no deben hacernos perder de vista la batalla cultural que estamos dando”, expresó Milei ante empresarios y líderes políticos presentes en el encuentro.
El evento, uno de los foros económicos más importantes de América, reunió a figuras de la política y el sector privado para debatir sobre el futuro económico de la región. Milei aprovechó la ocasión para destacar las reformas en curso en Argentina y reafirmar su postura liberal frente a los desafíos globales.
Desde Miami, el Presidente aseguró que “el Tesoro estadounidense intervino cuando vio una oportunidad de negocio” y ratificó su apoyo al líder republicano.
El Presidente disertará hoy en el America Business Forum y cerrará una cena de la Conferencia Política Conservadora en Mar-a-Lago, antes de continuar su gira por Nueva York y Bolivia.
