Maxi López generó dudas sobre su continuidad en MasterChef Celebrity

La participación de Maxi López en MasterChef Celebrity volvió a estar en el centro de la atención luego de que el exfutbolista compartiera en redes sociales imágenes que despertaron incertidumbre entre los seguidores del programa.



Durante la mañana del miércoles, López publicó una historia en la que se veía el apoyo de su familia —su esposa, Daniela Christiasson, y su hija, Elle— desde Suiza, país donde reside hace algunos años. “Team Maxi Suiza. Haciéndome el aguante en MasterChef Argentina”, escribió junto a la foto.



Horas más tarde, subió otra publicación desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se lo veía tomando un café y una medialuna con jamón y queso, lo que generó especulaciones sobre una posible partida del país.

Sin embargo, poco después compartió una nueva imagen desde el gimnasio de su edificio en Puerto Madero, despejando en parte las dudas sobre su salida. Hasta el momento, no se confirmó ningún cambio en su participación dentro del ciclo gastronómico.



Desde la producción de MasterChef Celebrity recordaron que, tras los inconvenientes de algunos participantes en las primeras semanas, se resolvió que no habrá reemplazos en caso de ausencias a las grabaciones, por lo que cualquier baja impactaría directamente en la competencia.