Maxi López generó dudas sobre su continuidad en MasterChef Celebrity

“Le doy al colorado”: la divertida respuesta de Fede Bal a un usuario que difundió información falsa
El actor reaccionó con humor ante un tuit que buscaba generar polémica y celebró no tener “fragilidad masculina”.
El exfutbolista publicó fotos desde el aeropuerto de Ezeiza y encendió rumores sobre su posible salida del reality de cocina de Telefe.Espectáculos06/11/2025SOFIA ZANOTTI
La participación de Maxi López en MasterChef Celebrity volvió a estar en el centro de la atención luego de que el exfutbolista compartiera en redes sociales imágenes que despertaron incertidumbre entre los seguidores del programa.
Durante la mañana del miércoles, López publicó una historia en la que se veía el apoyo de su familia —su esposa, Daniela Christiasson, y su hija, Elle— desde Suiza, país donde reside hace algunos años. “Team Maxi Suiza. Haciéndome el aguante en MasterChef Argentina”, escribió junto a la foto.
Horas más tarde, subió otra publicación desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se lo veía tomando un café y una medialuna con jamón y queso, lo que generó especulaciones sobre una posible partida del país.
Sin embargo, poco después compartió una nueva imagen desde el gimnasio de su edificio en Puerto Madero, despejando en parte las dudas sobre su salida. Hasta el momento, no se confirmó ningún cambio en su participación dentro del ciclo gastronómico.
Desde la producción de MasterChef Celebrity recordaron que, tras los inconvenientes de algunos participantes en las primeras semanas, se resolvió que no habrá reemplazos en caso de ausencias a las grabaciones, por lo que cualquier baja impactaría directamente en la competencia.
El diseñador habló sin filtros sobre su depresión, su recuperación tras la internación y su paso triunfal por el Fashion Week de Nueva York. Además, reveló una historia fugaz con una estrella de Hollywood.
El artista habló de política en “Almorzando con Juana” y también se refirió a su conflicto con su exmanager, Maxi El Brother.
La actriz desmintió versiones sobre una supuesta crisis con Paulo Dybala y ratificó su confianza en él. “Yo confío que no me va a cagar nunca”, afirmó.
La artista contó que antes de su actual gestación atravesó una pérdida y reflexionó sobre su relación con el cuerpo y la maternidad tras superar trastornos alimenticios.
El youtuber uruguayo cerrará “El Mundo de Fede Vigevani” con una gran función en Buenos Aires el 22 de diciembre.
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
Aunque el consumo bajó del 42% al 11% en seis décadas, el cigarrillo continúa cobrando más vidas que cualquier otro factor prevenible, según la Sociedad Americana Contra el Cáncer.
El presidente de Mercado Libre Argentina reclamó que el Gobierno regule a las plataformas chinas que crecen en la región. “Así se generan empleos en China, no en Argentina”, advirtió.
El Ejecutivo buscará aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria antes de fin de año. La Libertad Avanza confía en alcanzar los votos necesarios con apoyo de aliados.
El Gobierno reglamentó la compra civil de armas semiautomáticas y de asalto
La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio para un hombre acusado de someter sexualmente a su hijastra durante casi una década.