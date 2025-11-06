Villa Cañás abre licitación para la compra de un camión

La Municipalidad lanzó un llamado a licitación pública para adquirir un camión ligero destinado al transporte de materiales y herramientas. Las ofertas se recibirán hasta el 19 de noviembre.

La Municipalidad de Villa Cañás informó la apertura de la Licitación Pública N°07/2025, con el objetivo de adquirir un camión ligero que será utilizado para el transporte de materiales y herramientas de construcción.

El vehículo deberá ser modelo 1975 o posterior, y estará destinado a fortalecer el equipamiento del área de obras y servicios públicos.

Los interesados pueden consultar y adquirir los pliegos en la sede municipal, ubicada en calle 53 Nº 456, comunicándose al teléfono 3462-450201.

Las ofertas se recibirán hasta el 19 de noviembre, a las 11 horas, y la apertura de sobres se realizará ese mismo día, a las 11.30 horas.

El valor del pliego fue fijado en 20 mil pesos ($20.000) y la garantía de oferta en 200 mil pesos ($200.000).

