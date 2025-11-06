Villa Cañás abre licitación para la compra de un camión

Piden 18 años de prisión para un hombre acusado de abusar de su hijastra en Villa Cañás
La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio para un hombre acusado de someter sexualmente a su hijastra durante casi una década.
La Municipalidad lanzó un llamado a licitación pública para adquirir un camión ligero destinado al transporte de materiales y herramientas. Las ofertas se recibirán hasta el 19 de noviembre.Villa Cañás06/11/2025SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás informó la apertura de la Licitación Pública N°07/2025, con el objetivo de adquirir un camión ligero que será utilizado para el transporte de materiales y herramientas de construcción.
El vehículo deberá ser modelo 1975 o posterior, y estará destinado a fortalecer el equipamiento del área de obras y servicios públicos.
Los interesados pueden consultar y adquirir los pliegos en la sede municipal, ubicada en calle 53 Nº 456, comunicándose al teléfono 3462-450201.
Las ofertas se recibirán hasta el 19 de noviembre, a las 11 horas, y la apertura de sobres se realizará ese mismo día, a las 11.30 horas.
El valor del pliego fue fijado en 20 mil pesos ($20.000) y la garantía de oferta en 200 mil pesos ($200.000).
La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio para un hombre acusado de someter sexualmente a su hijastra durante casi una década.
La directora de Cultura y Educación, Josefina Castro Rovea, confirmó una programación intensa para noviembre, diciembre, enero y febrero: encuentro coral, muestra de artes visuales, talleres, ensayos abiertos para el carnaval y la reapertura del balneario con un festival de tres jornadas.
La Municipalidad convoca a interesados en administrar y explotar el quincho comedor y parrilla del Balneario “Virginia L. de Díaz”. Las ofertas se recibirán hasta el 19 de noviembre.
Con entrada libre y gratuita, el sábado 8 y domingo 9 de noviembre Villa Cañás vivirá una nueva Fiesta de la Tradición, organizada por la Escuela Nº 178 junto a su cooperadora y una amplia red de instituciones, con streaming escolar, desfile gauchesco, destrezas criollas, peñas y shows en vivo.
Funcionarias locales representaron a la ciudad en el encuentro provincial que reunió a más de 300 referentes del sector público, privado y académico.
El artista cañaseño inaugura una exposición inspirada en los paisajes y emociones de su ciudad natal. La muestra abrirá el sábado 8 de noviembre en el Centro Cultural Municipal.
El youtuber uruguayo cerrará “El Mundo de Fede Vigevani” con una gran función en Buenos Aires el 22 de diciembre.
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
Aunque el consumo bajó del 42% al 11% en seis décadas, el cigarrillo continúa cobrando más vidas que cualquier otro factor prevenible, según la Sociedad Americana Contra el Cáncer.
La artista contó que antes de su actual gestación atravesó una pérdida y reflexionó sobre su relación con el cuerpo y la maternidad tras superar trastornos alimenticios.
El presidente de Mercado Libre Argentina reclamó que el Gobierno regule a las plataformas chinas que crecen en la región. “Así se generan empleos en China, no en Argentina”, advirtió.
El Ejecutivo buscará aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria antes de fin de año. La Libertad Avanza confía en alcanzar los votos necesarios con apoyo de aliados.
El Gobierno reglamentó la compra civil de armas semiautomáticas y de asalto
La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio para un hombre acusado de someter sexualmente a su hijastra durante casi una década.