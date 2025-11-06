Villa Cañás lanza su agenda cultural y reabre el balneario el 14 de diciembre

Piden 18 años de prisión para un hombre acusado de abusar de su hijastra en Villa Cañás
La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio para un hombre acusado de someter sexualmente a su hijastra durante casi una década.
La directora de Cultura y Educación, Josefina Castro Rovea, confirmó una programación intensa para noviembre, diciembre, enero y febrero: encuentro coral, muestra de artes visuales, talleres, ensayos abiertos para el carnaval y la reapertura del balneario con un festival de tres jornadas.Villa Cañás06/11/2025GASTON PAROLA
En diálogo con la mañana de FM Sonic y Sonic TV, la directora de Cultura y Educación de la Municipalidad, Josefina Castro Rovea, adelantó una agenda “a pleno” para el cierre del año y el verano 2026. La funcionaria destacó la reciente participación del municipio—junto a Producción y Empleo—en el 4° Congreso de Turismo Receptivo en la ciudad de Santa Fe, instancia que “fortalece el trabajo regional desde el sur provincial” y potencia corredores como Lagunas del Sur.
El balneario municipal será protagonista: reabrirá el domingo 14 de diciembre con mejoras de infraestructura y un programa especial que incluye la segunda edición del Festival Hipoá Atá (Festival del Espejo de Agua), que esta vez se extenderá tres días: viernes, sábado y domingo del fin de semana inaugural. “Tenemos un espacio natural que se vive: se puede nadar, practicar deportes acuáticos y pescar. Hay que valorarlo y cuidarlo”, remarcó Castro Rovea.
En materia artística, el jueves se realizará el Encuentro de Coros en el CAS a las 20:30, con Vox Populi (coro municipal) dirigido por Matías Bianconi y la participación de Vivir con Alegría y el coro del Terciario de la Escuela N° 38. La entrada será libre y gratuita.
Además, el Centro Cultural recibirá la muestra del artista Daniel Raselo—vinculada a la técnica con birome y al eje ambiental—que inaugura el 8 a las 18:00, también con acceso libre. En barrios, continúa el trabajo comunitario con talleres de cerámica y la puesta en valor del horno en la Sala Valdivieso Sainz (Barrio Sur), experiencias que, según la directora, “abren caminos de formación y hasta de salida laboral”.
De cara al Carnaval cañense (febrero), la comparsa Cañas Brilla abrió la convocatoria para bailarines y músicos. Los ensayos son los lunes de 17:00 a 18:30 en el Prado Español durante noviembre (el horario pasará a la tardecita en diciembre). La batucada estará a cargo de Aníbal, con la incorporación de Agu Andrada y nuevos integrantes. Cultura también invitó a instituciones y vecinos a animarse a carrozas y propuestas creativas “para devolverle a la comunidad la alegría del corso”.
La grilla estival se completa con “Patio Cañás”—ciclo gastronómico y musical—programado para enero. “Queremos una agenda que conecte barrios, instituciones y espacios públicos; que la gente se encuentre y disfrute de lo propio”, cerró Castro Rovea.
La Municipalidad lanzó un llamado a licitación pública para adquirir un camión ligero destinado al transporte de materiales y herramientas. Las ofertas se recibirán hasta el 19 de noviembre.
La Municipalidad convoca a interesados en administrar y explotar el quincho comedor y parrilla del Balneario “Virginia L. de Díaz”. Las ofertas se recibirán hasta el 19 de noviembre.
Con entrada libre y gratuita, el sábado 8 y domingo 9 de noviembre Villa Cañás vivirá una nueva Fiesta de la Tradición, organizada por la Escuela Nº 178 junto a su cooperadora y una amplia red de instituciones, con streaming escolar, desfile gauchesco, destrezas criollas, peñas y shows en vivo.
Funcionarias locales representaron a la ciudad en el encuentro provincial que reunió a más de 300 referentes del sector público, privado y académico.
El artista cañaseño inaugura una exposición inspirada en los paisajes y emociones de su ciudad natal. La muestra abrirá el sábado 8 de noviembre en el Centro Cultural Municipal.
El youtuber uruguayo cerrará “El Mundo de Fede Vigevani” con una gran función en Buenos Aires el 22 de diciembre.
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
Aunque el consumo bajó del 42% al 11% en seis décadas, el cigarrillo continúa cobrando más vidas que cualquier otro factor prevenible, según la Sociedad Americana Contra el Cáncer.
La artista contó que antes de su actual gestación atravesó una pérdida y reflexionó sobre su relación con el cuerpo y la maternidad tras superar trastornos alimenticios.
El presidente de Mercado Libre Argentina reclamó que el Gobierno regule a las plataformas chinas que crecen en la región. “Así se generan empleos en China, no en Argentina”, advirtió.
El Ejecutivo buscará aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria antes de fin de año. La Libertad Avanza confía en alcanzar los votos necesarios con apoyo de aliados.
El Gobierno reglamentó la compra civil de armas semiautomáticas y de asalto
