Villa Cañás lanza su agenda cultural y reabre el balneario el 14 de diciembre

En diálogo con la mañana de FM Sonic y Sonic TV, la directora de Cultura y Educación de la Municipalidad, Josefina Castro Rovea, adelantó una agenda “a pleno” para el cierre del año y el verano 2026. La funcionaria destacó la reciente participación del municipio—junto a Producción y Empleo—en el 4° Congreso de Turismo Receptivo en la ciudad de Santa Fe, instancia que “fortalece el trabajo regional desde el sur provincial” y potencia corredores como Lagunas del Sur.

El balneario municipal será protagonista: reabrirá el domingo 14 de diciembre con mejoras de infraestructura y un programa especial que incluye la segunda edición del Festival Hipoá Atá (Festival del Espejo de Agua), que esta vez se extenderá tres días: viernes, sábado y domingo del fin de semana inaugural. “Tenemos un espacio natural que se vive: se puede nadar, practicar deportes acuáticos y pescar. Hay que valorarlo y cuidarlo”, remarcó Castro Rovea.

En materia artística, el jueves se realizará el Encuentro de Coros en el CAS a las 20:30, con Vox Populi (coro municipal) dirigido por Matías Bianconi y la participación de Vivir con Alegría y el coro del Terciario de la Escuela N° 38. La entrada será libre y gratuita.

Además, el Centro Cultural recibirá la muestra del artista Daniel Raselo—vinculada a la técnica con birome y al eje ambiental—que inaugura el 8 a las 18:00, también con acceso libre. En barrios, continúa el trabajo comunitario con talleres de cerámica y la puesta en valor del horno en la Sala Valdivieso Sainz (Barrio Sur), experiencias que, según la directora, “abren caminos de formación y hasta de salida laboral”.

De cara al Carnaval cañense (febrero), la comparsa Cañas Brilla abrió la convocatoria para bailarines y músicos. Los ensayos son los lunes de 17:00 a 18:30 en el Prado Español durante noviembre (el horario pasará a la tardecita en diciembre). La batucada estará a cargo de Aníbal, con la incorporación de Agu Andrada y nuevos integrantes. Cultura también invitó a instituciones y vecinos a animarse a carrozas y propuestas creativas “para devolverle a la comunidad la alegría del corso”.

La grilla estival se completa con “Patio Cañás”—ciclo gastronómico y musical—programado para enero. “Queremos una agenda que conecte barrios, instituciones y espacios públicos; que la gente se encuentre y disfrute de lo propio”, cerró Castro Rovea.