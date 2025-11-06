Argentinos Juniors perdió la final y complicó a varios equipos en la lucha por las copas

El mapa de la Copa Libertadores 2026: los equipos ya clasificados
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
El Bicho cayó por penales ante Independiente Rivadavia y no liberó cupo para torneos internacionales. River, San Lorenzo, Racing y otros clubes, los más afectados.Deportes06/11/2025GASTON PAROLA
Argentinos Juniors perdió una gran oportunidad al caer por penales (5-3) frente a Independiente Rivadavia, tras igualar 2-2 en la final de la Copa Argentina disputada en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba. La derrota no solo dejó al conjunto de La Paternal sin título, sino que también complicó a varios equipos de Primera División que esperaban beneficiarse con la liberación de un cupo para las copas internacionales de 2026.
Con esta consagración, la Lepra mendocina obtuvo su primer título nacional y accedió directamente a la Copa Libertadores 2026, mientras que el equipo de Pablo Guede deberá seguir peleando en la tabla anual, donde figura cuarto con 51 puntos, a uno de River. El Millonario, en plena crisis, tampoco se vio favorecido: necesitaba que Argentinos ganara para reducir la competencia directa en la lucha por los puestos de clasificación.
Los más perjudicados son Deportivo Riestra, San Lorenzo y Racing, que tenían esperanzas de acceder a la Libertadores si Argentinos obtenía la Copa. También Barracas Central, Tigre, Huracán, Lanús, Estudiantes e Independiente sufrieron el resultado, ya que un título del Bicho habría despejado el camino rumbo a la Sudamericana 2026.
Independiente Rivadavia, en tanto, coronó una temporada histórica y dejó su marca en el fútbol argentino al alzarse con un trofeo que cambia el mapa de las clasificaciones internacionales.
