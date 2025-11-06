Gallardo renovó con River en plena crisis futbolística

En un contexto deportivo adverso y con el Superclásico a la vista, Marcelo Gallardo decidió renovar su contrato con River Plate hasta diciembre de 2026. El anuncio se realizó en una conferencia encabezada por el nuevo presidente del club, Stefano Di Carlo, y significó la primera gran decisión institucional de su gestión.

La particularidad es que, a diferencia de sus tres extensiones anteriores —todas firmadas al cierre de temporada—, el Muñeco rubricó su continuidad en plena competencia. River atraviesa la peor racha en el Monumental en 99 años, con cuatro derrotas consecutivas, y viene de perder 1-0 ante Gimnasia, donde el público expresó su malestar.

Pese al clima de tensión, Gallardo aseguró que su convicción no se quebró: “Soy un chico de la casa, no voy a salir corriendo por un mal año. Mi deseo y mis ganas de seguir redoblando la apuesta son lo que me sostienen. Estoy seguro de que vamos a volver a ganar”, expresó.

El vínculo renueva la apuesta por un ciclo que, hasta el momento, no tuvo títulos en su regreso, pero que el club considera esencial para reconstruir el proyecto deportivo. Di Carlo respaldó la decisión con un mensaje contundente: “Nadie tiene las llaves del club, pero sí confiamos en quien nos llevó a lo más alto”.

Gallardo ya había extendido su contrato en 2015, 2018 y 2021, siempre con contextos de desafío. Aquella confianza, en más de una ocasión, se transformó en gloria deportiva. Ahora, el entrenador más ganador de la historia de River buscará una nueva reconstrucción desde la adversidad.