Gallardo renovó con River en plena crisis futbolística

El mapa de la Copa Libertadores 2026: los equipos ya clasificados
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
El “Muñeco” firmó hasta diciembre de 2026, a días del Superclásico ante Boca y en medio de la peor racha del equipo en casi una década.Deportes06/11/2025GASTON PAROLA
En un contexto deportivo adverso y con el Superclásico a la vista, Marcelo Gallardo decidió renovar su contrato con River Plate hasta diciembre de 2026. El anuncio se realizó en una conferencia encabezada por el nuevo presidente del club, Stefano Di Carlo, y significó la primera gran decisión institucional de su gestión.
La particularidad es que, a diferencia de sus tres extensiones anteriores —todas firmadas al cierre de temporada—, el Muñeco rubricó su continuidad en plena competencia. River atraviesa la peor racha en el Monumental en 99 años, con cuatro derrotas consecutivas, y viene de perder 1-0 ante Gimnasia, donde el público expresó su malestar.
Pese al clima de tensión, Gallardo aseguró que su convicción no se quebró: “Soy un chico de la casa, no voy a salir corriendo por un mal año. Mi deseo y mis ganas de seguir redoblando la apuesta son lo que me sostienen. Estoy seguro de que vamos a volver a ganar”, expresó.
El vínculo renueva la apuesta por un ciclo que, hasta el momento, no tuvo títulos en su regreso, pero que el club considera esencial para reconstruir el proyecto deportivo. Di Carlo respaldó la decisión con un mensaje contundente: “Nadie tiene las llaves del club, pero sí confiamos en quien nos llevó a lo más alto”.
Gallardo ya había extendido su contrato en 2015, 2018 y 2021, siempre con contextos de desafío. Aquella confianza, en más de una ocasión, se transformó en gloria deportiva. Ahora, el entrenador más ganador de la historia de River buscará una nueva reconstrucción desde la adversidad.
Tras la polémica final de la Copa Argentina, el juez de 38 años fue designado por la Liga Profesional para impartir justicia en el Boca-River de este domingo en La Bombonera.
Tras el triunfo de Lando Norris en México, la F1 llega a San Pablo para disputar la fecha 21 del campeonato en el mítico circuito de Interlagos, con formato Sprint incluido.
El Brujas empató 3-3 con el Barcelona en un vibrante partido de Champions League, marcado por un tanto anulado al final tras un error insólito del arquero Wojciech Szczęsny.
El técnico de Rosario Central desmintió la versión que vinculaba al brasileño con el club y cuestionó a quienes “bajan el precio” de la gran campaña del equipo.
El capitán argentino recibió la llave de la ciudad en el America Business Forum y confesó que ser campeón del mundo le generó la misma emoción que el nacimiento de sus hijos.
El youtuber uruguayo cerrará “El Mundo de Fede Vigevani” con una gran función en Buenos Aires el 22 de diciembre.
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
Aunque el consumo bajó del 42% al 11% en seis décadas, el cigarrillo continúa cobrando más vidas que cualquier otro factor prevenible, según la Sociedad Americana Contra el Cáncer.
La artista contó que antes de su actual gestación atravesó una pérdida y reflexionó sobre su relación con el cuerpo y la maternidad tras superar trastornos alimenticios.
El presidente de Mercado Libre Argentina reclamó que el Gobierno regule a las plataformas chinas que crecen en la región. “Así se generan empleos en China, no en Argentina”, advirtió.
El Ejecutivo buscará aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria antes de fin de año. La Libertad Avanza confía en alcanzar los votos necesarios con apoyo de aliados.
El Gobierno reglamentó la compra civil de armas semiautomáticas y de asalto
La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio para un hombre acusado de someter sexualmente a su hijastra durante casi una década.