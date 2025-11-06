Benito Fernández: entre la oscuridad, la moda y su renacer

“Le doy al colorado”: la divertida respuesta de Fede Bal a un usuario que difundió información falsa
Benito Fernández, uno de los diseñadores más reconocidos del país, se abrió por completo en una entrevista con Mariano Iúdica en el programa Mi Cielo. A punto de cumplir 40 años de carrera, habló sobre su trayectoria, sus vínculos personales y su lucha contra la depresión, una etapa que lo llevó a internarse y replantearse su vida.
“Llegué a pensar en suicidarme, y eso detona mi internación”, confesó con crudeza. Según contó, el acompañamiento del público y del ambiente artístico fue fundamental para su recuperación. “Tenía miedo a la cancelación, pero pasó todo lo contrario. La gente me abrazó”, expresó.
Su renacimiento tuvo un punto alto en septiembre, cuando fue el único diseñador argentino en participar del Fashion Week de Nueva York, donde presentó su colección Amazónica a través de la Federación de Diseñadores de Latinoamérica. “Representar a tu país en una pasarela así es una presión enorme, pero me sentí muy acompañado”, recordó.
El creador, que vistió a figuras como la Reina Máxima de Holanda y Priscilla Presley, también habló sobre los momentos más duros de su vida familiar, el suicidio de su padre y la distancia posterior con su madre y su hermano. “No me rescató nadie, me rescaté yo”, reflexionó sobre su proceso de sanación.
Con humor y sinceridad, también reconoció haber tenido una vida intensa en lo personal. “De chico no tenía levante, pero a partir de los 50 olvidate, una máquina sexual”, bromeó, y confirmó una relación fugaz con un actor de Hollywood que pasó por Buenos Aires.
Hoy, lejos de aquel pozo depresivo, Fernández afirma estar en paz. “Me gustaría quitarle el dolor a mi hijo Lucas y a toda la gente que la está pasando mal. La depresión es terrible, pero se sale. Hay que hablar de eso, sin vergüenza”, concluyó.
