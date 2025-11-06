Tres opciones para dos lugares: la única duda de Úbeda en el once de Boca para el Superclásico ante River

A pocos días del Superclásico ante River, Claudio Úbeda ultima detalles del equipo titular que saldrá a la cancha este domingo a las 16.30 en la Bombonera. Con Leandro Paredes confirmado como capitán y Exequiel Zeballos en gran nivel, el técnico solo mantiene una duda en el mediocampo.

Ander Herrera, Carlos Palacios y Milton Delgado se disputan dos puestos clave en la mitad de la cancha. El vasco, de buenos ingresos desde su regreso, podría meterse entre los titulares por primera vez en el semestre, aunque su condición física todavía genera precaución.

Delgado, figura del Mundial Sub 20, demostró solidez acompañando a Paredes, mientras que Palacios alternó rendimientos irregulares pese a haberse quedado con el lugar de Alan Velasco. Úbeda definirá la incógnita en la práctica de este jueves en la Bombonera.