Tres opciones para dos lugares: la única duda de Úbeda en el once de Boca para el Superclásico ante River

El mapa de la Copa Libertadores 2026: los equipos ya clasificados
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
El DT del Xeneize tiene casi todo definido para el clásico del domingo en la Bombonera. La incógnita está en el mediocampo, donde tres jugadores pelean por dos lugares.Deportes06/11/2025GASTON PAROLA
A pocos días del Superclásico ante River, Claudio Úbeda ultima detalles del equipo titular que saldrá a la cancha este domingo a las 16.30 en la Bombonera. Con Leandro Paredes confirmado como capitán y Exequiel Zeballos en gran nivel, el técnico solo mantiene una duda en el mediocampo.
Ander Herrera, Carlos Palacios y Milton Delgado se disputan dos puestos clave en la mitad de la cancha. El vasco, de buenos ingresos desde su regreso, podría meterse entre los titulares por primera vez en el semestre, aunque su condición física todavía genera precaución.
Delgado, figura del Mundial Sub 20, demostró solidez acompañando a Paredes, mientras que Palacios alternó rendimientos irregulares pese a haberse quedado con el lugar de Alan Velasco. Úbeda definirá la incógnita en la práctica de este jueves en la Bombonera.
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
Tras la polémica final de la Copa Argentina, el juez de 38 años fue designado por la Liga Profesional para impartir justicia en el Boca-River de este domingo en La Bombonera.
Tras el triunfo de Lando Norris en México, la F1 llega a San Pablo para disputar la fecha 21 del campeonato en el mítico circuito de Interlagos, con formato Sprint incluido.
El Brujas empató 3-3 con el Barcelona en un vibrante partido de Champions League, marcado por un tanto anulado al final tras un error insólito del arquero Wojciech Szczęsny.
El técnico de Rosario Central desmintió la versión que vinculaba al brasileño con el club y cuestionó a quienes “bajan el precio” de la gran campaña del equipo.
El capitán argentino recibió la llave de la ciudad en el America Business Forum y confesó que ser campeón del mundo le generó la misma emoción que el nacimiento de sus hijos.
El youtuber uruguayo cerrará “El Mundo de Fede Vigevani” con una gran función en Buenos Aires el 22 de diciembre.
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
Aunque el consumo bajó del 42% al 11% en seis décadas, el cigarrillo continúa cobrando más vidas que cualquier otro factor prevenible, según la Sociedad Americana Contra el Cáncer.
La artista contó que antes de su actual gestación atravesó una pérdida y reflexionó sobre su relación con el cuerpo y la maternidad tras superar trastornos alimenticios.
El presidente de Mercado Libre Argentina reclamó que el Gobierno regule a las plataformas chinas que crecen en la región. “Así se generan empleos en China, no en Argentina”, advirtió.
El Ejecutivo buscará aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria antes de fin de año. La Libertad Avanza confía en alcanzar los votos necesarios con apoyo de aliados.
El Gobierno reglamentó la compra civil de armas semiautomáticas y de asalto
La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio para un hombre acusado de someter sexualmente a su hijastra durante casi una década.