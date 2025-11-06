Independiente Rivadavia hizo historia y ganó la Copa Argentina

Independiente Rivadavia de Mendoza se consagró campeón de la Copa Argentina 2025 tras vencer a Argentinos Juniors en una final vibrante disputada en el estadio Monumental de Alta Córdoba. Luego de empatar 2-2 en los 90 minutos, el conjunto mendocino se impuso 5-3 en la tanda de penales, alcanzando así su primer título en el fútbol argentino.

El equipo de Alfredo Berti golpeó primero con un tanto de Alex Arce, y a pesar de quedar con diez jugadores por la expulsión de Maximiliano Amarfil, amplió la ventaja en el arranque del complemento gracias a Matías Fernández.

Argentinos Juniors reaccionó rápido con el descuento de Alan Lescano, y con dos hombres más por la roja a Alejo Osella, llegó al empate sobre la hora mediante Erik Godoy, forzando la definición desde los doce pasos.

En los penales, Independiente Rivadavia fue más efectivo y selló el triunfo 5-3, con Gonzalo Marinelli como figura tras reemplazar al lesionado Ezequiel Centurión. La Lepra levantó por primera vez un trofeo nacional y escribió una página dorada en su historia.