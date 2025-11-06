Independiente Rivadavia hizo historia y ganó la Copa Argentina

El mapa de la Copa Libertadores 2026: los equipos ya clasificados
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
La Lepra mendocina venció a Argentinos Juniors por penales en Córdoba y logró el primer título nacional de su historia. El héroe fue el arquero Gonzalo Marinelli.Deportes06/11/2025GASTON PAROLA
Independiente Rivadavia de Mendoza se consagró campeón de la Copa Argentina 2025 tras vencer a Argentinos Juniors en una final vibrante disputada en el estadio Monumental de Alta Córdoba. Luego de empatar 2-2 en los 90 minutos, el conjunto mendocino se impuso 5-3 en la tanda de penales, alcanzando así su primer título en el fútbol argentino.
El equipo de Alfredo Berti golpeó primero con un tanto de Alex Arce, y a pesar de quedar con diez jugadores por la expulsión de Maximiliano Amarfil, amplió la ventaja en el arranque del complemento gracias a Matías Fernández.
Argentinos Juniors reaccionó rápido con el descuento de Alan Lescano, y con dos hombres más por la roja a Alejo Osella, llegó al empate sobre la hora mediante Erik Godoy, forzando la definición desde los doce pasos.
En los penales, Independiente Rivadavia fue más efectivo y selló el triunfo 5-3, con Gonzalo Marinelli como figura tras reemplazar al lesionado Ezequiel Centurión. La Lepra levantó por primera vez un trofeo nacional y escribió una página dorada en su historia.
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
Tras la polémica final de la Copa Argentina, el juez de 38 años fue designado por la Liga Profesional para impartir justicia en el Boca-River de este domingo en La Bombonera.
Tras el triunfo de Lando Norris en México, la F1 llega a San Pablo para disputar la fecha 21 del campeonato en el mítico circuito de Interlagos, con formato Sprint incluido.
El Brujas empató 3-3 con el Barcelona en un vibrante partido de Champions League, marcado por un tanto anulado al final tras un error insólito del arquero Wojciech Szczęsny.
El técnico de Rosario Central desmintió la versión que vinculaba al brasileño con el club y cuestionó a quienes “bajan el precio” de la gran campaña del equipo.
El capitán argentino recibió la llave de la ciudad en el America Business Forum y confesó que ser campeón del mundo le generó la misma emoción que el nacimiento de sus hijos.
El youtuber uruguayo cerrará “El Mundo de Fede Vigevani” con una gran función en Buenos Aires el 22 de diciembre.
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
Aunque el consumo bajó del 42% al 11% en seis décadas, el cigarrillo continúa cobrando más vidas que cualquier otro factor prevenible, según la Sociedad Americana Contra el Cáncer.
La artista contó que antes de su actual gestación atravesó una pérdida y reflexionó sobre su relación con el cuerpo y la maternidad tras superar trastornos alimenticios.
El presidente de Mercado Libre Argentina reclamó que el Gobierno regule a las plataformas chinas que crecen en la región. “Así se generan empleos en China, no en Argentina”, advirtió.
El Ejecutivo buscará aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria antes de fin de año. La Libertad Avanza confía en alcanzar los votos necesarios con apoyo de aliados.
El Gobierno reglamentó la compra civil de armas semiautomáticas y de asalto
La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio para un hombre acusado de someter sexualmente a su hijastra durante casi una década.