Villa Cañás participó del 4° Congreso de Turismo Receptivo

La Municipalidad de Villa Cañás estuvo presente en el 4° Congreso de Turismo Receptivo de Santa Fe, realizado este miércoles bajo el lema “Alianza estratégica como motor de desarrollo”. En representación de la ciudad participaron la directora de Cultura y Educación, Josefina Castro, y la directora de Producción y Empleo, Patricia Cabrera.



El evento, organizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia, reunió a más de 300 participantes entre agencias de viajes, cooperativas, municipios, universidades e institutos vinculados al turismo.

Durante la jornada, se abordaron temas relacionados con innovación, comunicación y estrategias de crecimiento del turismo santafesino. Entre las autoridades presentes estuvieron el ministro Gustavo Puccini; la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard; la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena, y la directora de Turismo Zona Sur, Claudia Rosenthal.

Villa Cañás, con su Balneario Municipal Virginia L. de Díaz, forma parte del Corredor Lagunas del Sur y desde hace dos años trabaja junto al Gobierno provincial y otras localidades vecinas para fortalecer la oferta turística del sur santafesino.

Desde la gestión provincial encabezada por Maximiliano Pullaro, el turismo se consolidó como un eje estratégico del desarrollo, impulsando infraestructura, formación profesional y alianzas entre el sector público y privado para generar empleo y potenciar la economía regional.