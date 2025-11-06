Villa Cañás participó del 4° Congreso de Turismo Receptivo

Piden 18 años de prisión para un hombre acusado de abusar de su hijastra en Villa Cañás
La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio para un hombre acusado de someter sexualmente a su hijastra durante casi una década.
Villa Cañás06/11/2025SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás estuvo presente en el 4° Congreso de Turismo Receptivo de Santa Fe, realizado este miércoles bajo el lema “Alianza estratégica como motor de desarrollo”. En representación de la ciudad participaron la directora de Cultura y Educación, Josefina Castro, y la directora de Producción y Empleo, Patricia Cabrera.
El evento, organizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia, reunió a más de 300 participantes entre agencias de viajes, cooperativas, municipios, universidades e institutos vinculados al turismo.
Durante la jornada, se abordaron temas relacionados con innovación, comunicación y estrategias de crecimiento del turismo santafesino. Entre las autoridades presentes estuvieron el ministro Gustavo Puccini; la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard; la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena, y la directora de Turismo Zona Sur, Claudia Rosenthal.
Villa Cañás, con su Balneario Municipal Virginia L. de Díaz, forma parte del Corredor Lagunas del Sur y desde hace dos años trabaja junto al Gobierno provincial y otras localidades vecinas para fortalecer la oferta turística del sur santafesino.
Desde la gestión provincial encabezada por Maximiliano Pullaro, el turismo se consolidó como un eje estratégico del desarrollo, impulsando infraestructura, formación profesional y alianzas entre el sector público y privado para generar empleo y potenciar la economía regional.
La Municipalidad lanzó un llamado a licitación pública para adquirir un camión ligero destinado al transporte de materiales y herramientas. Las ofertas se recibirán hasta el 19 de noviembre.
La directora de Cultura y Educación, Josefina Castro Rovea, confirmó una programación intensa para noviembre, diciembre, enero y febrero: encuentro coral, muestra de artes visuales, talleres, ensayos abiertos para el carnaval y la reapertura del balneario con un festival de tres jornadas.
La Municipalidad convoca a interesados en administrar y explotar el quincho comedor y parrilla del Balneario “Virginia L. de Díaz”. Las ofertas se recibirán hasta el 19 de noviembre.
Con entrada libre y gratuita, el sábado 8 y domingo 9 de noviembre Villa Cañás vivirá una nueva Fiesta de la Tradición, organizada por la Escuela Nº 178 junto a su cooperadora y una amplia red de instituciones, con streaming escolar, desfile gauchesco, destrezas criollas, peñas y shows en vivo.
El artista cañaseño inaugura una exposición inspirada en los paisajes y emociones de su ciudad natal. La muestra abrirá el sábado 8 de noviembre en el Centro Cultural Municipal.
El youtuber uruguayo cerrará “El Mundo de Fede Vigevani” con una gran función en Buenos Aires el 22 de diciembre.
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
Aunque el consumo bajó del 42% al 11% en seis décadas, el cigarrillo continúa cobrando más vidas que cualquier otro factor prevenible, según la Sociedad Americana Contra el Cáncer.
La artista contó que antes de su actual gestación atravesó una pérdida y reflexionó sobre su relación con el cuerpo y la maternidad tras superar trastornos alimenticios.
El presidente de Mercado Libre Argentina reclamó que el Gobierno regule a las plataformas chinas que crecen en la región. “Así se generan empleos en China, no en Argentina”, advirtió.
El Ejecutivo buscará aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria antes de fin de año. La Libertad Avanza confía en alcanzar los votos necesarios con apoyo de aliados.
El Gobierno reglamentó la compra civil de armas semiautomáticas y de asalto
