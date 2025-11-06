Melincué: detuvieron a una joven con pedido de captura por narcotráfico

La mujer, de 26 años, fue interceptada durante un control vehicular. Tenía una condena a cuatro años de prisión dictada por el Tribunal Oral Federal de Rosario.

En la localidad de Melincué, personal de la Comisaría 1° detuvo a una joven de 26 años que tenía una orden de captura vigente por tráfico de estupefacientes.

El procedimiento se llevó a cabo durante un control vehicular de rutina. Al verificar la documentación, los agentes constataron que la mujer contaba con una condena a cuatro años de prisión emitida por el Tribunal Oral Federal de Rosario, que había ordenado su detención.

Tras el operativo, la joven fue trasladada a la sede policial y luego al SAMCo local para su revisión médica. Posteriormente quedó alojada en la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional VIII, a disposición de la Justicia Federal.

Por orden de la fiscalía interviniente, los efectivos también procedieron al secuestro del vehículo en el que se movilizaba y de un teléfono celular.

