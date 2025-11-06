Melincué: detuvieron a una joven con pedido de captura por narcotráfico

Detienen en Venado Tuerto a un hombre con pedido de captura federal
Un control rutinario del Comando Radioeléctrico permitió la detención de un hombre de 33 años buscado por una causa federal vinculada a drogas.
En la localidad de Melincué, personal de la Comisaría 1° detuvo a una joven de 26 años que tenía una orden de captura vigente por tráfico de estupefacientes.
El procedimiento se llevó a cabo durante un control vehicular de rutina. Al verificar la documentación, los agentes constataron que la mujer contaba con una condena a cuatro años de prisión emitida por el Tribunal Oral Federal de Rosario, que había ordenado su detención.
Tras el operativo, la joven fue trasladada a la sede policial y luego al SAMCo local para su revisión médica. Posteriormente quedó alojada en la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional VIII, a disposición de la Justicia Federal.
Por orden de la fiscalía interviniente, los efectivos también procedieron al secuestro del vehículo en el que se movilizaba y de un teléfono celular.
Ocurrió el domingo por la noche en el centro de Venado Tuerto. El sospechoso fue identificado por cámaras y aprehendido a pocas cuadras.
Una investigación judicial encabezada por el fiscal Iván Raposo permitió desarticular una organización dedicada al narcomenudeo. Hubo allanamientos, secuestro de cocaína y prisión preventiva para los acusados.
El procedimiento estuvo a cargo de la Guardia Provincial de Venado Tuerto en la Ruta Nacional 33. El conductor fue detenido y el vehículo quedó secuestrado.
El incidente ocurrió en la tarde del miércoles en calles Pinto Lucero y Derqui. El sospechoso, aparentemente alcoholizado, fue reducido tras una persecución.
El operativo fue encabezado por la PDI y permitió secuestrar droga, dinero y celulares. Hay cuatro personas detenidas a disposición de la Justicia.
