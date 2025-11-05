Oriana Sabatini reveló que perdió un embarazo y habló sobre su vínculo con la maternidad

“Me rompe las pelotas”: Oriana Sabatini habló sobre los rumores de infidelidad
La actriz desmintió versiones sobre una supuesta crisis con Paulo Dybala y ratificó su confianza en él. “Yo confío que no me va a cagar nunca”, afirmó.
La artista contó que antes de su actual gestación atravesó una pérdida y reflexionó sobre su relación con el cuerpo y la maternidad tras superar trastornos alimenticios.Espectáculos05/11/2025SOFIA ZANOTTI
En una entrevista íntima en el programa Sería Increíble (Olga), Oriana Sabatini compartió por primera vez que perdió un embarazo junto a Paulo Dybala. La cantante y actriz habló con total honestidad sobre ese momento y cómo lo vive ahora, en plena espera de su bebé.
“Es re loco. A Olga vine dos veces embarazada. Bueno, la primera no llegó a término”, reveló casi al pasar, marcando un instante de silencio en el estudio.
Durante la charla, Oriana reflexionó sobre los desafíos emocionales de su embarazo actual y el proceso de reconciliación con su cuerpo luego de haber sufrido trastornos alimenticios: “Cuando vivís casi toda tu vida odiándote, es difícil aprender a querer algo que va a nacer de tu propio cuerpo. Entender que podés amar algo que nace de vos es una banda”.
También contó cómo intenta mantener una relación sincera con su imagen y su maternidad: “Quiero que mi hija sepa que lo que se ve en redes no es real. Me siento mal el 90% del tiempo, pero prefiero mostrarme honesta”.
Con la serenidad de quien aprendió a mirar hacia adentro, Sabatini concluyó que su objetivo es criar desde la verdad: “A mi hija quiero darle el ejemplo de ser honesta, no de fingir demencia”.
La actriz desmintió versiones sobre una supuesta crisis con Paulo Dybala y ratificó su confianza en él. “Yo confío que no me va a cagar nunca”, afirmó.
El youtuber uruguayo cerrará “El Mundo de Fede Vigevani” con una gran función en Buenos Aires el 22 de diciembre.
La conductora puso en duda la veracidad de la denuncia por amenazas presentada por la modelo y defendió a Marcelo Tinelli durante su programa radial.
La hija de Marcelo Tinelli compartió en TikTok reflexiones personales que confirman un momento de fuerte distanciamiento con su padre. Su madre, Paula Robles, aparece como su principal sostén emocional.
El artista contó que registró “hace muy poco” su nombre y que, por un descuido, otro podría haberlo hecho antes. Además, intimó a su exmánager Maxi “El Brother” a entregar documentación contable.
El romance entre la cantante rosarina y el futbolista español habría llegado a su fin, según movimientos en redes sociales y fuentes cercanas al entorno.
El dirigente de 36 años reemplazó a Jorge Brito y conducirá al club hasta 2029. Prometió continuidad institucional y un proyecto para superar el mal momento deportivo.
El presidente Diego Milito confirmó que Racing quiere extender el contrato de Gustavo Costas por un año más. El entrenador respondió con un mensaje de gratitud y emoción.
Los defensores serán citados por Lionel Scaloni para el amistoso ante Angola y se perderán el duelo clave frente a Vélez. Gallardo suma preocupaciones en un momento crítico.
La conductora puso en duda la veracidad de la denuncia por amenazas presentada por la modelo y defendió a Marcelo Tinelli durante su programa radial.
Un informe del IIEP advierte que el trabajo registrado cayó 2% desde noviembre de 2023. El empleo formal en el sector privado fue el más afectado.
El youtuber uruguayo cerrará “El Mundo de Fede Vigevani” con una gran función en Buenos Aires el 22 de diciembre.
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares se reunirá el viernes 7 de noviembre. Los sueldos oficiales están congelados desde septiembre y la brecha con los valores reales llega al 65%.
El artista cañaseño inaugura una exposición inspirada en los paisajes y emociones de su ciudad natal. La muestra abrirá el sábado 8 de noviembre en el Centro Cultural Municipal.