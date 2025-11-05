Oriana Sabatini reveló que perdió un embarazo y habló sobre su vínculo con la maternidad

En una entrevista íntima en el programa Sería Increíble (Olga), Oriana Sabatini compartió por primera vez que perdió un embarazo junto a Paulo Dybala. La cantante y actriz habló con total honestidad sobre ese momento y cómo lo vive ahora, en plena espera de su bebé.

“Es re loco. A Olga vine dos veces embarazada. Bueno, la primera no llegó a término”, reveló casi al pasar, marcando un instante de silencio en el estudio.

Durante la charla, Oriana reflexionó sobre los desafíos emocionales de su embarazo actual y el proceso de reconciliación con su cuerpo luego de haber sufrido trastornos alimenticios: “Cuando vivís casi toda tu vida odiándote, es difícil aprender a querer algo que va a nacer de tu propio cuerpo. Entender que podés amar algo que nace de vos es una banda”.

También contó cómo intenta mantener una relación sincera con su imagen y su maternidad: “Quiero que mi hija sepa que lo que se ve en redes no es real. Me siento mal el 90% del tiempo, pero prefiero mostrarme honesta”.

Con la serenidad de quien aprendió a mirar hacia adentro, Sabatini concluyó que su objetivo es criar desde la verdad: “A mi hija quiero darle el ejemplo de ser honesta, no de fingir demencia”.