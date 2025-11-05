El Gobierno minimiza las críticas de Mauricio Macri y descarta su peso político

La CGT busca unidad mientras el Gobierno impulsa la reforma laboral
La central obrera elige nuevo triunvirato en Obras Sanitarias, con tensión interna y negociaciones de último momento. Se perfilan Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.
En Casa Rosada relativizan el malestar del ex presidente y aseguran que su influencia es mínima. "Tiene tres diputados y una imagen negativa del 80%", apuntan desde el entorno de Javier Milei.
El Gobierno nacional restó importancia a las declaraciones críticas de Mauricio Macri hacia la administración de Javier Milei. Pese al malestar del ex mandatario, en la Casa Rosada aseguran que su influencia política “es cada vez menor” y que sus opiniones no alteran el rumbo del Ejecutivo.
“Tiene tres diputados y el 80% de imagen negativa, que se ubique”, ironizó un funcionario ante Infobae, luego de que Macri se mostrara “decepcionado” por los recientes cambios en el Gabinete. El comentario hace referencia a la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete y al arribo de Manuel Adorni como coordinador de ministerios, una decisión que el líder del PRO cuestionó.
El ex presidente, que participó de una cena con Milei en la Quinta de Olivos, habría intentado resistir los cambios y hasta propuso al titular de YPF, Horacio Marín, como reemplazante de Francos. Sin embargo, la administración libertaria no tomó en cuenta su sugerencia.
Tanto Karina Milei como Santiago Caputo coinciden en desestimar la incidencia política del fundador del PRO, aunque reconocen que el propio Milei mantiene un trato cordial con él. Desde el Gobierno consideran que las críticas de Macri forman parte de su estilo: “Un día te tira una bomba y al otro te halaga”.
El último punto de fricción surgió tras la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior. Si bien Macri celebró públicamente la elección, en Balcarce 50 aclararon que el nombramiento fue una iniciativa de Karina Milei y no una imposición del ex presidente. “Santilli no responde a Mauricio desde hace años. Llega con la promesa de ser el más violeta de los libertarios”, remarcaron.
