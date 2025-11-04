Daniel Rasello presenta “Villa Cañás: sentimientos provocados”

Cicloturismo 2025: una jornada a puro pedal en Villa Cañás
Ciclistas de Villa Cañás y localidades vecinas participaron del encuentro organizado por la Dirección de Deportes, que combinó deporte, recreación y naturaleza.
El artista cañaseño inaugura una exposición inspirada en los paisajes y emociones de su ciudad natal. La muestra abrirá el sábado 8 de noviembre en el Centro Cultural Municipal.
El próximo sábado 8 de noviembre, a las 18 horas, se inaugurará en el Centro Cultural Municipal de Villa Cañás la muestra “Villa Cañás: sentimientos provocados”, una exposición del artista local Daniel Rasello que invita a recorrer la ciudad desde una mirada artística y emocional.
La propuesta reúne una serie de obras que reflejan paisajes, lugares y vivencias cañaseñas, donde Rasello plasma, con su estilo y sensibilidad, las emociones que le genera su lugar de origen.
La apertura contará con entrada libre y gratuita, y se espera la presencia de vecinos, artistas y amantes del arte local. La muestra podrá visitarse hasta el sábado 15 de noviembre, ofreciendo una oportunidad para disfrutar de una experiencia que combina arte, identidad y sentimiento.
Ocurrió esta madrugada, cerca de las 02:30. Colisionaron dos autos casi de frente en jurisdicción de Teodelina. Tres personas resultaron heridas.
Ocurrió durante la madrugada del domingo. El hombre fue asistido por personal de salud y trasladado para estudios.
El sábado 8 de noviembre se realizará una nueva jornada de castración gratuita de perros y gatos. También se aplicarán vacunas antirrábicas.
Una velada cargada de emociones y talento reunió a docentes, estudiantes y familias de la Escuela Nacional N°38.
El servicio de emergencias acudió al lugar tras un aviso del monitoreo municipal. El hombre, mayor de edad, fue trasladado al hospital local por precaución.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
La derrota 1-0 ante Gimnasia dejó al Millonario tercero en la tabla anual y a cuatro puntos de Boca, con dos fechas por jugar. El Superclásico en La Bombonera aparece como decisivo.
La diputada fue seleccionada entre más de 400 postulaciones mundiales y será la única santafesina en el congreso.
Con un doblete, el portugués dio vuelta el 2-1 de Al Nassr ante Al Fayha y estiró su cuenta histórica a 952 tantos oficiales.
El piloto de Chevrolet se impuso en el autódromo entrerriano y alcanzó su cuarto triunfo consecutivo, marca que no se lograba desde 1990 con Emiliano Satriano. Quedó líder de la Copa de Oro a dos fechas del final.
Los cruces de ida en Primera División “A” dejaron series abiertas, mientras que en la “B” se cerró la fase final con los equipos clasificados a las promociones