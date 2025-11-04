Daniel Rasello presenta “Villa Cañás: sentimientos provocados”

El artista cañaseño inaugura una exposición inspirada en los paisajes y emociones de su ciudad natal. La muestra abrirá el sábado 8 de noviembre en el Centro Cultural Municipal.

El próximo sábado 8 de noviembre, a las 18 horas, se inaugurará en el Centro Cultural Municipal de Villa Cañás la muestra “Villa Cañás: sentimientos provocados”, una exposición del artista local Daniel Rasello que invita a recorrer la ciudad desde una mirada artística y emocional.
La propuesta reúne una serie de obras que reflejan paisajes, lugares y vivencias cañaseñas, donde Rasello plasma, con su estilo y sensibilidad, las emociones que le genera su lugar de origen.

La apertura contará con entrada libre y gratuita, y se espera la presencia de vecinos, artistas y amantes del arte local. La muestra podrá visitarse hasta el sábado 15 de noviembre, ofreciendo una oportunidad para disfrutar de una experiencia que combina arte, identidad y sentimiento.

