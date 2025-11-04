El Gobierno frenó el nuevo radar chino en San Juan

El Gobierno nacional desactivó un polémico proyecto impulsado por el Partido Comunista Chino para instalar un nuevo radar de observación espacial en el país. El equipamiento, denominado Radiotelescopio Argentino Chino (CART), iba a construirse en El Leoncito, provincia de San Juan, y formaba parte de una red internacional de radares con fines de exploración del espacio profundo.

Según confirmaron fuentes oficiales, el convenio que habilitaba la iniciativa —suscrito entre el CONICET, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y la Academia de Ciencias de China (CAS)— venció en junio de este año y no fue renovado por decisión del Ejecutivo. Además, el ingreso de materiales provenientes de China fue detenido en la Aduana por irregularidades en la documentación.



La decisión responde a un análisis geopolítico iniciado por la gestión de Javier Milei ante las sospechas de que el proyecto podría tener fines duales, tanto científicos como militares. De hecho, el antecedente de la antena instalada en Neuquén —operada por personal chino y señalada por Estados Unidos como una base de potencial uso militar— había encendido alertas en la administración libertaria.

Desde la Universidad Nacional de San Juan expresaron su rechazo a la medida y defendieron el carácter científico del proyecto, al que definieron como “resultado de más de 30 años de cooperación internacional”. Sin embargo, la Casa Rosada ratificó su decisión de dar por terminado el acuerdo, priorizando el alineamiento diplomático con Washington y la revisión de todos los convenios tecnológicos con potencias extranjeras.

El radar sanjuanino iba a contar con un reflector de 40 metros de diámetro y una inversión estimada en 350 millones de dólares. Su desarrollo, finalmente, quedó sin efecto.