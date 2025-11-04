JP Morgan ve margen para que las acciones argentinas sigan subiendo

El banco de inversión JP Morgan publicó un nuevo informe donde sostiene una mirada optimista sobre el mercado accionario argentino. Según la entidad, las acciones locales todavía presentan precios atractivos, incluso después del fuerte repunte registrado tras las elecciones legislativas que consolidaron al oficialismo.

El análisis destaca que los papeles del sector energético y bancario —entre ellos YPF, Pampa Energía, Vista, Banco Galicia y Banco Macro— continúan en niveles bajos en comparación con su valor histórico. En ese sentido, el banco proyecta un potencial de suba del 50% para Macro y Galicia, y del 32% para YPF.

Entre los factores que sostienen la visión positiva, JP Morgan menciona la estabilidad política luego del fortalecimiento de la administración de Javier Milei, la mejora de los indicadores macroeconómicos —caída de la inflación, superávit fiscal y reducción del riesgo país— y el repunte proyectado del PBI en 2026, que alcanzaría el 3%.

El informe también subraya la posibilidad de que Argentina sea reclasificada al índice MSCI de Mercados Emergentes, un cambio que podría atraer hasta US$2.600 millones en inversiones. Sin embargo, advierte que ese avance depende de la eliminación de los controles de capitales y no se concretaría antes de 2027.

Con estos fundamentos, JP Morgan sostiene que, pese a las subas recientes, las valuaciones continúan por debajo de los niveles registrados en períodos de optimismo anteriores, lo que abre oportunidades de compra para los inversores que buscan posicionarse a mediano plazo.