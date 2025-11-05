Manchester City y Dortmund se enfrentan por la Champions League

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definen la Copa Argentina
La Lepra mendocina y el Bicho se enfrentan este miércoles en Córdoba por el título del certamen federal. El ganador clasificará a la Copa Libertadores 2026.
El equipo inglés recibe al conjunto alemán este miércoles 5 de noviembre, por la cuarta fecha de la UEFA Champions League. El partido se jugará desde las 17:00 (ARG/URU/CHI) y podrá verse en vivo por Disney+ Premium.Deportes05/11/2025GASTON PAROLA
Manchester City y Borussia Dortmund se medirán este miércoles 5 de noviembre en el Etihad Stadium, por la fecha 4 de la UEFA Champions League. El encuentro comenzará a las 17:00 (Argentina, Uruguay y Chile) y 15:00 (Colombia, Perú y Ecuador), con transmisión exclusiva para Sudamérica a través del Plan Premium de Disney+.
El duelo será clave en la lucha por la clasificación a los octavos de final, ya que ambos equipos llegan igualados con 7 puntos en la tabla. Una victoria podría definir gran parte de su destino en la competencia y asegurar un lugar entre los ocho mejores del torneo.
En el conjunto dirigido por Pep Guardiola, todas las miradas estarán puestas en Erling Haaland. El delantero noruego llega en gran forma tras marcar un doblete en la victoria 3-1 sobre Bournemouth por la Premier League.
Del lado alemán, Serhou Guirassy aparece como la principal carta de gol. El atacante, uno de los goleadores de la Bundesliga, es pieza clave en el esquema de Niko Kovač. Dortmund viene de vencer 1-0 a Augsburgo y de igualar 2-2 frente a Juventus en la competencia continental.
El último antecedente entre ambos equipos fue el 25 de octubre de 2022, cuando empataron sin goles en Alemania por la fase de grupos de la edición anterior del torneo.
Datos del partido:
