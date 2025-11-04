Detienen en Venado Tuerto a un hombre con pedido de captura federal

Durante la jornada del lunes, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto identificó a un hombre en la intersección de Ruta Nacional 8 y calle Los Ciruelos, en el marco de tareas de patrullaje preventivo.

Al solicitar los datos del sujeto al sistema del 911, los efectivos confirmaron que sobre él pesaba un pedido de captura vigente emitido por el Juzgado Federal N°3 de Rosario, fechado el 23 de febrero de 2024. La orden judicial estaba relacionada con una causa por infracción a la Ley Nacional 23.737, que contempla los delitos vinculados al tráfico y tenencia de estupefacientes.

Tras constatar la identidad y la vigencia del requerimiento, el hombre, de 33 años, fue trasladado a la sede de la Comisaría 2da de Venado Tuerto. Desde allí se dio aviso a las autoridades judiciales competentes, que dispusieron su traslado a la Alcaidía Departamental, donde permanecerá alojado a disposición de la Justicia Federal.

El operativo se enmarca en las acciones de prevención y control que la fuerza de seguridad desarrolla de manera permanente en distintos puntos de la ciudad.