Milei viajará a Estados Unidos para disertar en Miami y reunirse con inversores

Más de 200 mil empleos formales se perdieron desde que asumió Milei
Un informe del IIEP advierte que el trabajo registrado cayó 2% desde noviembre de 2023. El empleo formal en el sector privado fue el más afectado.
El presidente partirá este miércoles hacia Estados Unidos para participar del American Business Forum en Miami y mantener encuentros con empresarios en Nueva York. No se concretará su esperado encuentro con Donald Trump.Política 04/11/2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei retomará su agenda internacional esta semana con un viaje a Estados Unidos. Antes de partir, este miércoles encabezará en la Casa Rosada la ceremonia de juramento de su nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y luego volará rumbo a Miami, donde participará del American Business Forum.
El evento, que se realizará los días 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center, reunirá a figuras de relevancia global como Lionel Messi, María Corina Machado —reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz—, Jamie Dimon, Will Smith, Stefano Domenicali y Adam Neumann, entre otros.
Aunque inicialmente se evaluaba un encuentro entre Milei y el expresidente estadounidense Donald Trump, fuentes oficiales confirmaron que no será posible por incompatibilidades en sus agendas. Trump expondrá el miércoles por la tarde, mientras que el mandatario argentino partirá desde Buenos Aires recién a las 15:00.
En Miami, Milei hablará el jueves a las 15:45, entrevistado por Bret Baier, conductor de Fox News y amigo personal de Trump. Posteriormente, se trasladará a Nueva York, donde visitará la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, líder espiritual al que ya había acudido tras su triunfo electoral en 2023.
El viernes, el jefe de Estado tiene previsto mantener una reunión con inversores organizada por el Consejo de las Américas. Finalmente, su gira concluirá en La Paz, Bolivia, donde asistirá a la asunción del nuevo presidente Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, quien puso fin a dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).
