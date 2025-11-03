Cicloturismo 2025: una jornada a puro pedal en Villa Cañás

Choque en Ruta 94: tres heridos entre Villa Cañás y Teodelina
Ocurrió esta madrugada, cerca de las 02:30. Colisionaron dos autos casi de frente en jurisdicción de Teodelina. Tres personas resultaron heridas.
Ciclistas de Villa Cañás y localidades vecinas participaron del encuentro organizado por la Dirección de Deportes, que combinó deporte, recreación y naturaleza.Villa Cañás03/11/2025SOFIA ZANOTTI
Con gran participación de ciclistas locales y de la región, se realizó este domingo el Cicloturismo 2025 en Villa Cañás, una propuesta impulsada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad.
El recorrido, de 40 kilómetros en velocidad controlada, unió distintos caminos rurales y calles urbanas, con punto de partida y llegada en el escudo de la ciudad. Durante el trayecto, los participantes realizaron una parada intermedia en el Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz”, donde compartieron un momento de descanso y encuentro.
Además, al finalizar la jornada se llevaron a cabo sorteos de premios donados por comercios locales como El Dinámico, F21, Sportivo, Polylan, Delizie della Nonna y Blanquerías Caty, en reconocimiento al acompañamiento y apoyo a la iniciativa.
El evento se desarrolló en un ambiente de camaradería, entusiasmo y respeto por la naturaleza, consolidando el interés de la comunidad por las actividades deportivas y al aire libre que fomentan hábitos saludables y fortalecen la integración regional.
