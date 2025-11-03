Cicloturismo 2025: una jornada a puro pedal en Villa Cañás

Ciclistas de Villa Cañás y localidades vecinas participaron del encuentro organizado por la Dirección de Deportes, que combinó deporte, recreación y naturaleza.

Villa Cañás03/11/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
Con gran participación de ciclistas locales y de la región, se realizó este domingo el Cicloturismo 2025 en Villa Cañás, una propuesta impulsada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad.
WhatsApp Image 2025-11-03 at 1.08.43 PM

El recorrido, de 40 kilómetros en velocidad controlada, unió distintos caminos rurales y calles urbanas, con punto de partida y llegada en el escudo de la ciudad. Durante el trayecto, los participantes realizaron una parada intermedia en el Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz”, donde compartieron un momento de descanso y encuentro.WhatsApp Image 2025-11-03 at 1.08.44 PM

Además, al finalizar la jornada se llevaron a cabo sorteos de premios donados por comercios locales como El Dinámico, F21, Sportivo, Polylan, Delizie della Nonna y Blanquerías Caty, en reconocimiento al acompañamiento y apoyo a la iniciativa.WhatsApp Image 2025-11-03 at 1.08.44 PM (1)

El evento se desarrolló en un ambiente de camaradería, entusiasmo y respeto por la naturaleza, consolidando el interés de la comunidad por las actividades deportivas y al aire libre que fomentan hábitos saludables y fortalecen la integración regional.

