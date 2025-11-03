L-Gante expuso el error legal que casi lo deja sin marca

L-Gante habló sin rodeos sobre su ruptura profesional con su exmánager, Maximiliano Barbaccia —conocido como Maxi “El Brother”— y detalló el problema legal que, según admitió, pudo poner en riesgo su identidad artística.

El cantante brindó declaraciones a la prensa el lunes 3 de noviembre de 2025, tras participar del programa de Juana Viale. Más distendido, explicó que inició acciones formales para auditar la gestión de su antiguo representante.

“Estamos haciendo un registro de todo el tiempo que trabajamos juntos. Yo no fui consultado durante mucho tiempo, así que, mediante una carta documento, él tiene que presentar todos los registros en diez días hábiles”, dijo Elián Valenzuela, quien impulsa una revisión de los movimientos económicos de los últimos años.

Consultado sobre si su nombre artístico había sido inscripto por su exmánager, fue tajante: “Completamente erróneo. L-Gante lo registré hace muy poco tiempo, y eso fue una falta de atención mía, porque tranquilamente lo podría haber hecho otro. Pero ya estamos atentos a todo eso”. Así, reconoció que durante años su marca no estuvo protegida y pudo haber quedado vulnerable a registros de terceros.

Respecto de una eventual reconciliación laboral, el referente de la cumbia 420 descartó esa opción: “Tomé la decisión de que todo se maneje por el lado de los abogados y se resuelva formalmente”, afirmó, al cerrar la puerta a un retorno con Barbaccia.

Pese al conflicto, aseguró que cumplirá con los compromisos asumidos: “Se cumplen los contratos, tan solo por el hecho de que yo tengo la palabra. Si cobró o no cobro, lo que sea de acá en adelante bajo mi gestión será responsabilidad mía, pero prometo que siempre voy a cumplir”.

Mientras el frente judicial avanza, L-Gante lanzó recientemente un nuevo videoclip bajo el sello de una de las productoras más importantes del país, en paralelo a la reordenación de su equipo y su catálogo.