Anabella Hers Cabral, abogada y ex diputada nacional del PRO, volvió a aparecer en la escena pública tras conocerse su relación con el ex presidente Alberto Fernández. Más allá de lo personal, durante su mandato legislativo dejó una serie de proyectos que marcaron su perfil político.

Hers Cabral integró la Cámara de Diputados entre 2015 y 2019 por la Ciudad de Buenos Aires, dentro del interbloque Cambiemos. En ese período se destacó por impulsar iniciativas vinculadas a la protección animal, la actualización de normas procesales y la responsabilidad penal de empresas.

En materia de derechos animales, promovió la incorporación de “Educación Ambiental y Derecho Animal” en la currícula escolar y presentó un proyecto para reemplazar el uso de animales en experimentación por métodos alternativos. También propuso crear una nueva categoría jurídica que reconozca a los animales como “sujetos de derecho sintientes no humanos”.

Dentro del área de justicia, impulsó una ley de regulación de honorarios profesionales para abogados y auxiliares del sistema judicial, con el objetivo de actualizar una normativa vigente desde 1978. Además, propuso modificar la Ley de Alquileres para agilizar los procesos de desalojo y fomentar una mayor oferta de viviendas.

Otro eje de su actividad legislativa fue la responsabilidad penal empresaria, donde presentó un proyecto para sancionar a empresas involucradas en hechos de corrupción, tomando como referencia casos internacionales como el de Odebrecht. En esa línea, también respaldó el debate sobre la “Matrícula Federal Única” para facilitar el ejercicio profesional de abogados del interior del país.

Con estos proyectos, la ex diputada delineó un perfil orientado a la modernización normativa y la ampliación de derechos, especialmente en materia ambiental y judicial.