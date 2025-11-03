Banco Nación sube a 6% la tasa de hipotecas UVA

El Banco de la Nación Argentina (BNA) modificó la tasa de interés de sus créditos hipotecarios UVA, que pasan del 4,5% al 6%. Aunque sigue siendo la más baja del mercado, el aumento impacta en quienes buscan acceder a una vivienda financiada, ya que eleva la cuota inicial y el costo total del préstamo.

El analista financiero Andrés Salinas explicó que este es el primer incremento desde el relanzamiento de la línea, y que podría marcar una tendencia que el resto de las entidades imiten en las próximas semanas.

Según los valores actuales, las tasas de los créditos UVA para quienes cobran su sueldo en el banco son las siguientes:

Banco Nación: 6% (antes 4,5%)

BBVA: 7,5%

Brubank: 8%

Banco del Sol: 9%

Credicoop y Comafi: 10,5%

ICBC: 13%

Hipotecario: 13,9%

Patagonia: 14%

Supervielle y Santander: 15%

Macro: 15%

Ciudad: entre 4,5% y 9,9% según sucursal

El incremento del Nación, considerado un referente del sistema financiero, genera preocupación en el sector, ya que encarece el acceso a la vivienda para miles de argentinos y podría anticipar nuevas subas en todo el sistema bancario.