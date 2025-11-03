Canapino ganó en Paraná e igualó un récord histórico del TC

El domingo 2 de noviembre de 2025, Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) se llevó la victoria en la 13ª fecha del Turismo Carretera, disputada en el autódromo de Paraná. El “Titán” dominó con autoridad y solo cedió el liderazgo en la largada y en las reanudaciones tras el Auto de Seguridad.

En el podio lo acompañaron Agustín Martínez y Mariano Werner, ambos con Ford Mustang, tras una final que mantuvo tensión en los relanzamientos pero sin comprometer el ritmo del puntero.

La conquista le permitió a Canapino igualar un registro histórico: cuatro victorias consecutivas en TC, una marca que Emiliano Satriano había establecido en 1990 rumbo al título. El arrecifeño venía de ganar en Buenos Aires, San Luis y San Nicolás; además, sumó cinco triunfos en las últimas seis finales, con el único “corte” en San Juan (victoria de Martín Vázquez), donde finalizó 21°.

Con este resultado, Canapino se consolidó en la cima de la Copa de Oro con 155 puntos. Segundo marcha Matías Rossi (Toyota) con 108, actualmente ingresando por el sistema de “3 de último minuto” y aún con la obligación de lograr la victoria reglamentaria para poder ser campeón. Tercero se ubica Santiago Mangoni (Chevrolet) con 103,5, compañero de equipo del líder.

Al campeonato le restan dos compromisos: Toay (La Pampa) el 16 de noviembre y el cierre en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, el 7 de diciembre.

Los 10 primeros en Paraná

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro)

Agustín Martínez (Ford Mustang)

Mariano Werner (Ford Mustang)

Matías Rossi (Toyota)

Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro)

Marcos Landa (Chevrolet Camaro)

Facundo Chapur (Torino)

Christian Ledesma (Chevrolet Camaro)

Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro)

Germán Todino (Ford Mustang)