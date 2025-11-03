Dólar post elecciones: estabilidad, bonos en alza y reservas clave

La semana posterior a las legislativas reordenó expectativas en la City. Con un oficialismo más robusto en el Congreso, el Gobierno ganó margen para impulsar reformas y eso se reflejó en fuertes alzas de activos: las acciones en dólares treparon en promedio 50% y los bonos volvieron a ganar terreno.

En paralelo, el dólar mayorista retrocedió 3,6% y quedó en $1.444,50, aún cerca del techo de la banda cambiaria no intervenida. En el corto plazo, operadores ven una zona de equilibrio entre $1.350 —con compras del Tesoro— y $1.500 —nivel en el que el Ministerio de Economía se declara “cómodo”—.

Los dos termómetros que miran los analistas para proyectar al dólar son la acumulación de reservas y el riesgo país. Si el Banco Central recompone activos externos de manera sostenida y el indicador de JP Morgan perfora los 500 puntos básicos, se habilitaría financiamiento más barato y nuevas colocaciones que alivien la caja en divisas del Tesoro.

Desde Washington, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, trazó la hoja de ruta monetaria: con una demanda de pesos aún débil tras la dolarización preelectoral, el plan oficial es remonetizar la economía con compras de divisas “sin esterilizar”, aprovechando que la base monetaria respecto del PBI se ubica en niveles históricamente bajos. La meta es que en 2026 el Central vuelva a comprar reservas sin reabsorber pesos.

El mercado ya acusa recibo. Tecpetrol reabrió la ventana con una ON por USD 750 millones al 7,625% anual y se esperan nuevas emisiones privadas y provinciales (como TGS, PAE, CGC y jurisdicciones como Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Chubut), en un contexto de riesgo país 400 puntos por debajo del nivel preelectoral.

Para los próximos meses, las claves serán: sostener el superávit fiscal, consolidar la baja de tasas e inflación, y recomponer el “poder de fuego” del BCRA. Si las reservas crecen y el financiamiento externo fluye, el piso del tipo de cambio se afirmará por demanda oficial y el techo quedará atado al ritmo de ingreso de capitales y a la dinámica política.