Dólar post elecciones: estabilidad, bonos en alza y reservas clave

El dólar abre estable y Caputo analiza nuevas medidas económicas
El ministro de Economía, Luis Caputo, sigue de cerca la evolución del mercado cambiario mientras el dólar oficial abre a $1.465 y el blue se mantiene en $1.450.
Tras el fortalecimiento político de Javier Milei, el mercado cambió de tono: subieron bonos y acciones, el tipo de cambio se estabilizó y volvió el apetito por emisiones corporativas. Analistas ponen el foco en la acumulación de reservas y la baja del riesgo país.Mercados03/11/2025SOFIA ZANOTTI
La semana posterior a las legislativas reordenó expectativas en la City. Con un oficialismo más robusto en el Congreso, el Gobierno ganó margen para impulsar reformas y eso se reflejó en fuertes alzas de activos: las acciones en dólares treparon en promedio 50% y los bonos volvieron a ganar terreno.
En paralelo, el dólar mayorista retrocedió 3,6% y quedó en $1.444,50, aún cerca del techo de la banda cambiaria no intervenida. En el corto plazo, operadores ven una zona de equilibrio entre $1.350 —con compras del Tesoro— y $1.500 —nivel en el que el Ministerio de Economía se declara “cómodo”—.
Los dos termómetros que miran los analistas para proyectar al dólar son la acumulación de reservas y el riesgo país. Si el Banco Central recompone activos externos de manera sostenida y el indicador de JP Morgan perfora los 500 puntos básicos, se habilitaría financiamiento más barato y nuevas colocaciones que alivien la caja en divisas del Tesoro.
Desde Washington, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, trazó la hoja de ruta monetaria: con una demanda de pesos aún débil tras la dolarización preelectoral, el plan oficial es remonetizar la economía con compras de divisas “sin esterilizar”, aprovechando que la base monetaria respecto del PBI se ubica en niveles históricamente bajos. La meta es que en 2026 el Central vuelva a comprar reservas sin reabsorber pesos.
El mercado ya acusa recibo. Tecpetrol reabrió la ventana con una ON por USD 750 millones al 7,625% anual y se esperan nuevas emisiones privadas y provinciales (como TGS, PAE, CGC y jurisdicciones como Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Chubut), en un contexto de riesgo país 400 puntos por debajo del nivel preelectoral.
Para los próximos meses, las claves serán: sostener el superávit fiscal, consolidar la baja de tasas e inflación, y recomponer el “poder de fuego” del BCRA. Si las reservas crecen y el financiamiento externo fluye, el piso del tipo de cambio se afirmará por demanda oficial y el techo quedará atado al ritmo de ingreso de capitales y a la dinámica política.
El tipo de cambio abrió sin variaciones este miércoles 29 de octubre. Luis Caputo sigue de cerca la cotización y el impacto de las medidas económicas anunciadas por el Ministerio de Economía.
El mercado reaccionó con fuerte optimismo tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza. El dólar bajó más de $100 y las acciones trepan hasta un 45% en Wall Street.
Los bancos privados ya comercializan la divisa a $ 1.420/25
A más de cinco meses del anuncio, la iniciativa oficial para que los argentinos usen sus dólares no declarados no logró avanzar. La oposición impulsa un proyecto alternativo en el Congreso.
La cotización minorista sube 20 pesos y acompaña el avance del dólar mayorista, que se negocia a $1.478.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, confirmó que el Gobierno provincial compensará la diferencia con la inflación, aunque sin habilitar una nueva negociación paritaria hasta fin de año.
El ENRE oficializó un incremento promedio del 3,5% en las boletas y dispuso que Edenor y Edesur pasen a lectura mensual de los medidores.
