Aumentan las tarifas de luz y habrá cambios en la medición del consumo

Oficializaron el aumento en las tarifas de luz para noviembre: de cuánto será la suba en las boletas

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) confirmó un nuevo aumento en las tarifas de luz para usuarios de Edenor y Edesur, que comenzó a regir el 1 de noviembre. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de dos resoluciones y forma parte del proceso de actualización de precios en el marco de la emergencia energética vigente.

El ajuste representa un incremento del 3,53% para Edesur y del 3,6% para Edenor, aplicado sobre el componente denominado Costo Propio de Distribución (CPD). Este ítem remunera a las empresas por su servicio y se actualiza periódicamente según la evolución de costos.



Además, se mantienen los tres niveles de segmentación de usuarios residenciales:

Nivel 1: sin subsidio.

Nivel 2: hogares de menores ingresos.

Nivel 3: ingresos medios.

Los dos últimos grupos seguirán recibiendo bonificaciones y topes de consumo establecidos por la Secretaría de Energía.

En paralelo, el ENRE ordenó modificar el sistema de lectura de medidores, que pasará de un esquema bimestral a mensual. El cambio alcanzará a los usuarios de la categoría Tarifa 1 – Pequeñas Demandas, lo que impactará en millones de hogares y pequeños comercios del AMBA.

Según explicó el organismo, esta decisión busca reflejar con mayor precisión el consumo real, ya que el régimen anterior generaba diferencias entre los períodos de medición y facturación. La nueva modalidad permitirá “una señal más clara y oportuna del uso de energía”, indicaron desde el ente regulador.

El ENRE también destacó que esta actualización se vincula con la modernización tecnológica del sistema eléctrico y prepara el terreno para la instalación de medidores inteligentes, que permitirán lecturas remotas y en tiempo real.

Las distribuidoras deberán comenzar la implementación en los próximos 30 días y presentar un informe con cronogramas y detalles operativos. Durante el período de transición, convivirán ambos esquemas y las facturas incluirán un apartado identificado como “Ajuste migración mensual” para reflejar los cambios de lectura y facturación.