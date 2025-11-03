Aumentan las tarifas de luz y habrá cambios en la medición del consumo

Banco Nación sube a 6% la tasa de hipotecas UVA
Economía03/11/2025
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) confirmó un nuevo aumento en las tarifas de luz para usuarios de Edenor y Edesur, que comenzó a regir el 1 de noviembre. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de dos resoluciones y forma parte del proceso de actualización de precios en el marco de la emergencia energética vigente.
El ajuste representa un incremento del 3,53% para Edesur y del 3,6% para Edenor, aplicado sobre el componente denominado Costo Propio de Distribución (CPD). Este ítem remunera a las empresas por su servicio y se actualiza periódicamente según la evolución de costos.
Además, se mantienen los tres niveles de segmentación de usuarios residenciales:
Nivel 1: sin subsidio.
Nivel 2: hogares de menores ingresos.
Nivel 3: ingresos medios.
Los dos últimos grupos seguirán recibiendo bonificaciones y topes de consumo establecidos por la Secretaría de Energía.
En paralelo, el ENRE ordenó modificar el sistema de lectura de medidores, que pasará de un esquema bimestral a mensual. El cambio alcanzará a los usuarios de la categoría Tarifa 1 – Pequeñas Demandas, lo que impactará en millones de hogares y pequeños comercios del AMBA.
Según explicó el organismo, esta decisión busca reflejar con mayor precisión el consumo real, ya que el régimen anterior generaba diferencias entre los períodos de medición y facturación. La nueva modalidad permitirá “una señal más clara y oportuna del uso de energía”, indicaron desde el ente regulador.
El ENRE también destacó que esta actualización se vincula con la modernización tecnológica del sistema eléctrico y prepara el terreno para la instalación de medidores inteligentes, que permitirán lecturas remotas y en tiempo real.
Las distribuidoras deberán comenzar la implementación en los próximos 30 días y presentar un informe con cronogramas y detalles operativos. Durante el período de transición, convivirán ambos esquemas y las facturas incluirán un apartado identificado como “Ajuste migración mensual” para reflejar los cambios de lectura y facturación.
