Choque en Ruta 94: tres heridos entre Villa Cañás y Teodelina

Ocurrió esta madrugada, cerca de las 02:30. Colisionaron dos autos casi de frente en jurisdicción de Teodelina. Tres personas resultaron heridas.

Villa Cañás03/11/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
574580095_25486478467627110_1217242938554909107_n

En la madrugada de hoy, alrededor de las 02:30, se registró un accidente de tránsito en la Ruta Provincial 94, en dirección a Teodelina y dentro de esa jurisdicción. Según informaron los Bomberos Voluntarios de Villa Cañás, dos automóviles chocaron casi de frente.
574378530_25486478490960441_929330902525696601_n

Como saldo del siniestro, tres personas resultaron heridas: dos son oriundas de Villa Cañás y una de Teodelina. Fueron asistidas e inmovilizadas en el lugar por personal de Bomberos y derivadas a centros de salud: dos al hospital de Villa Cañás y una al de Teodelina.

En el operativo trabajaron Bomberos, Policía, el Servicio 107, Emcofir y áreas de Tránsito de ambas ciudades. Las causas del accidente son materia de investigación.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias