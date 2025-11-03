Choque en Ruta 94: tres heridos entre Villa Cañás y Teodelina

Un hombre resultó herido tras caer de su caballo en zona rural de Villa Cañás
Ocurrió durante la madrugada del domingo. El hombre fue asistido por personal de salud y trasladado para estudios.
Ocurrió esta madrugada, cerca de las 02:30. Colisionaron dos autos casi de frente en jurisdicción de Teodelina. Tres personas resultaron heridas.
En la madrugada de hoy, alrededor de las 02:30, se registró un accidente de tránsito en la Ruta Provincial 94, en dirección a Teodelina y dentro de esa jurisdicción. Según informaron los Bomberos Voluntarios de Villa Cañás, dos automóviles chocaron casi de frente.
Como saldo del siniestro, tres personas resultaron heridas: dos son oriundas de Villa Cañás y una de Teodelina. Fueron asistidas e inmovilizadas en el lugar por personal de Bomberos y derivadas a centros de salud: dos al hospital de Villa Cañás y una al de Teodelina.
En el operativo trabajaron Bomberos, Policía, el Servicio 107, Emcofir y áreas de Tránsito de ambas ciudades. Las causas del accidente son materia de investigación.
