Choque en Ruta 94: tres heridos entre Villa Cañás y Teodelina

En la madrugada de hoy, alrededor de las 02:30, se registró un accidente de tránsito en la Ruta Provincial 94, en dirección a Teodelina y dentro de esa jurisdicción. Según informaron los Bomberos Voluntarios de Villa Cañás, dos automóviles chocaron casi de frente.



Como saldo del siniestro, tres personas resultaron heridas: dos son oriundas de Villa Cañás y una de Teodelina. Fueron asistidas e inmovilizadas en el lugar por personal de Bomberos y derivadas a centros de salud: dos al hospital de Villa Cañás y una al de Teodelina.

En el operativo trabajaron Bomberos, Policía, el Servicio 107, Emcofir y áreas de Tránsito de ambas ciudades. Las causas del accidente son materia de investigación.