Red de drogas en Venado: millonarias transferencias y cuatro detenidos

Una investigación penal desarrollada por la Fiscalía de Venado Tuerto culminó con la imputación y prisión preventiva de cuatro personas acusadas de integrar una red de comercialización de estupefacientes. Los procedimientos incluyeron allanamientos simultáneos y el secuestro de cocaína fraccionada, dinero en efectivo, balanzas y teléfonos celulares.

El caso fue impulsado por el fiscal Iván Raposo, a partir de una denuncia presentada en abril por el intendente Leonel Chiarella, tras recibir reclamos de vecinos sobre la posible existencia de un punto de venta de drogas en calle Pavón al 500. Desde entonces, se realizaron tareas de seguimiento y análisis de comunicaciones y movimientos financieros que evidenciaron un circuito de distribución de cocaína con base en la ciudad.

El 28 de octubre se concretaron allanamientos en dos domicilios: uno en Pavón al 500 y otro en Presidente Perón al 1.200. En ambos se hallaron dosis de cocaína listas para la venta, cuatro balanzas de precisión, anotaciones, utensilios de corte y más de $470.000 en efectivo.

El principal imputado fue identificado como Jonatan Ezequiel B., de 32 años, señalado como proveedor de la droga. Según la investigación, entre mayo y octubre recibió transferencias por más de $10 millones mediante cuentas virtuales. También fueron detenidos Stefania Loreley T., Joel Ayrton T. y Hebe Sofía Echeverría, todos domiciliados en Venado Tuerto.

El fiscal Raposo imputó a Jonatan B. por comercialización de estupefacientes, y a los otros tres por tenencia con fines de comercialización. El juez resolvió dictar prisión preventiva sin plazos para los cuatro acusados, al considerar la gravedad de los hechos y el riesgo procesal.

La causa continúa abierta con el análisis de los teléfonos celulares y la documentación incautada, lo que podría derivar en nuevas medidas judiciales.