Red de drogas en Venado: millonarias transferencias y cuatro detenidos

Amenábar: secuestran un camión por numeración adulterada
El procedimiento estuvo a cargo de la Guardia Provincial de Venado Tuerto en la Ruta Nacional 33. El conductor fue detenido y el vehículo quedó secuestrado.
Una investigación judicial encabezada por el fiscal Iván Raposo permitió desarticular una organización dedicada al narcomenudeo. Hubo allanamientos, secuestro de cocaína y prisión preventiva para los acusados.Policiales 01/11/2025LORENA ACOSTA
Una investigación penal desarrollada por la Fiscalía de Venado Tuerto culminó con la imputación y prisión preventiva de cuatro personas acusadas de integrar una red de comercialización de estupefacientes. Los procedimientos incluyeron allanamientos simultáneos y el secuestro de cocaína fraccionada, dinero en efectivo, balanzas y teléfonos celulares.
El caso fue impulsado por el fiscal Iván Raposo, a partir de una denuncia presentada en abril por el intendente Leonel Chiarella, tras recibir reclamos de vecinos sobre la posible existencia de un punto de venta de drogas en calle Pavón al 500. Desde entonces, se realizaron tareas de seguimiento y análisis de comunicaciones y movimientos financieros que evidenciaron un circuito de distribución de cocaína con base en la ciudad.
El 28 de octubre se concretaron allanamientos en dos domicilios: uno en Pavón al 500 y otro en Presidente Perón al 1.200. En ambos se hallaron dosis de cocaína listas para la venta, cuatro balanzas de precisión, anotaciones, utensilios de corte y más de $470.000 en efectivo.
El principal imputado fue identificado como Jonatan Ezequiel B., de 32 años, señalado como proveedor de la droga. Según la investigación, entre mayo y octubre recibió transferencias por más de $10 millones mediante cuentas virtuales. También fueron detenidos Stefania Loreley T., Joel Ayrton T. y Hebe Sofía Echeverría, todos domiciliados en Venado Tuerto.
El fiscal Raposo imputó a Jonatan B. por comercialización de estupefacientes, y a los otros tres por tenencia con fines de comercialización. El juez resolvió dictar prisión preventiva sin plazos para los cuatro acusados, al considerar la gravedad de los hechos y el riesgo procesal.
La causa continúa abierta con el análisis de los teléfonos celulares y la documentación incautada, lo que podría derivar en nuevas medidas judiciales.
El incidente ocurrió en la tarde del miércoles en calles Pinto Lucero y Derqui. El sospechoso, aparentemente alcoholizado, fue reducido tras una persecución.
El operativo fue encabezado por la PDI y permitió secuestrar droga, dinero y celulares. Hay cuatro personas detenidas a disposición de la Justicia.
El hombre, de 49 años, fue condenado tras reconocer los hechos ocurridos en noviembre de 2023, mientras convivía con la víctima en una localidad cercana a Venado Tuerto. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Florencia Schiappa Pietra.
La mujer fue condenada por comercialización de estupefacientes tras una investigación del fiscal Iván Raposo. Cumplirá la pena bajo modalidad domiciliaria por estar a cargo de sus hijos menores.
La jueza Mariana Vidal condenó a un hombre de 38 años a ocho años de prisión por abusar sexualmente de su hija menor de edad. El fallo se conoció este martes en los tribunales de Rufino.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
El Diablito no tiene minutos en Bayer Leverkusen y expresó su deseo de regresar al Millonario. Sin embargo, Manchester City, dueño de su pase, no planea cederlo a un club argentino.
El arquero de Flamengo expresó su deseo de volver a la Selección y descartó nacionalizarse para jugar con Brasil.
El expiloto colombiano cuestionó el lugar del argentino en Alpine y aseguró que su llegada a la Fórmula 1 se debe al respaldo económico. Colapinto, sin embargo, está a un paso de ser ratificado para 2026.
La diputada nacional electa Caren Tepp desmintió las denuncias sobre presunto financiamiento irregular y habló de una “campaña de noticias falsas” en su contra.
El Ejecutivo de Javier Milei avanza con la licitación de rutas, represas y empresas estatales en una nueva fase de su plan económico.
El nuevo espacio educativo fue ejecutado por el Gobierno comunal en el marco del programa provincial “Mil Aulas”. La obra fortalece la infraestructura escolar y refuerza el compromiso con la educación pública.