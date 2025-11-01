Nueva jornada gratuita de castración y vacunación en Villa Cañás

Emotiva noche de arte y despedidas en las Producciones Artísticas del 38
Una velada cargada de emociones y talento reunió a docentes, estudiantes y familias de la Escuela Nacional N°38.
El sábado 8 de noviembre se realizará una nueva jornada de castración gratuita de perros y gatos. También se aplicarán vacunas antirrábicas.Villa Cañás01/11/2025LORENA ACOSTA
La Municipalidad de Villa Cañás llevará adelante el próximo sábado 8 de noviembre la sexta jornada del año de castraciones gratuitas para perros y gatos, en el marco de su programa de salud y control poblacional animal.
El operativo se desarrollará desde las 7.30 horas en el galpón N° 2 del predio del Ferrocarril, y estará acompañado por una campaña de vacunación antirrábica.
Desde el área de Zoonosis se informó que para felinos el cupo será limitado y solo se esterilizarán hembras.
Los turnos deberán solicitarse a partir del lunes 3 de noviembre, en mesa de entrada del Municipio, de 7 a 13 horas. Para consultas o información adicional, se puede llamar al teléfono 3462-450201.
Además, quienes participen podrán colaborar con la donación de alimentos para caninos, contribuyendo así al bienestar de los animales asistidos por el municipio.
El servicio de emergencias acudió al lugar tras un aviso del monitoreo municipal. El hombre, mayor de edad, fue trasladado al hospital local por precaución.
La Municipalidad invita a participar del taller gratuito de cerámica Chaná, donde se construirá un horno y se realizará una quema tradicional, recuperando saberes ancestrales.
La Policía intervino tras una pelea entre dos mujeres que terminó con destrozos y corridas en el edificio.
Una noche especial de música coral en el Club Argentino de Servicio
La Policía local logró identificar a los motociclistas que participaron en una picada ilegal sobre la Ruta Provincial N° 94. Uno de los implicados es menor de edad.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
El Diablito no tiene minutos en Bayer Leverkusen y expresó su deseo de regresar al Millonario. Sin embargo, Manchester City, dueño de su pase, no planea cederlo a un club argentino.
El arquero de Flamengo expresó su deseo de volver a la Selección y descartó nacionalizarse para jugar con Brasil.
El expiloto colombiano cuestionó el lugar del argentino en Alpine y aseguró que su llegada a la Fórmula 1 se debe al respaldo económico. Colapinto, sin embargo, está a un paso de ser ratificado para 2026.
La diputada nacional electa Caren Tepp desmintió las denuncias sobre presunto financiamiento irregular y habló de una “campaña de noticias falsas” en su contra.
El Ejecutivo de Javier Milei avanza con la licitación de rutas, represas y empresas estatales en una nueva fase de su plan económico.
El nuevo espacio educativo fue ejecutado por el Gobierno comunal en el marco del programa provincial “Mil Aulas”. La obra fortalece la infraestructura escolar y refuerza el compromiso con la educación pública.