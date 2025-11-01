Nueva jornada gratuita de castración y vacunación en Villa Cañás

El sábado 8 de noviembre se realizará una nueva jornada de castración gratuita de perros y gatos. También se aplicarán vacunas antirrábicas.

La Municipalidad de Villa Cañás llevará adelante el próximo sábado 8 de noviembre la sexta jornada del año de castraciones gratuitas para perros y gatos, en el marco de su programa de salud y control poblacional animal.

El operativo se desarrollará desde las 7.30 horas en el galpón N° 2 del predio del Ferrocarril, y estará acompañado por una campaña de vacunación antirrábica.

Desde el área de Zoonosis se informó que para felinos el cupo será limitado y solo se esterilizarán hembras.

Los turnos deberán solicitarse a partir del lunes 3 de noviembre, en mesa de entrada del Municipio, de 7 a 13 horas. Para consultas o información adicional, se puede llamar al teléfono 3462-450201.

Además, quienes participen podrán colaborar con la donación de alimentos para caninos, contribuyendo así al bienestar de los animales asistidos por el municipio.

