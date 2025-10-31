El drama de Nikola Topic, joven campeón de la NBA con Oklahoma City Thunder

Una noticia conmocionó al mundo del básquet: Nikola Topic, joven figura serbia y reciente campeón con Oklahoma City Thunder, fue diagnosticado con cáncer testicular. El jugador, de apenas 20 años, había sido elegido en la primera ronda del Draft 2024 (pick 12), pero aún no debutó oficialmente en la NBA debido a una rotura del ligamento cruzado anterior sufrida el año pasado.

El mánager general de los Thunder, Sam Presti, fue quien confirmó la información en conferencia de prensa. “Se ha sometido a un procedimiento testicular en Houston. La biopsia indicó que tiene cáncer testicular. Ya comenzó su tratamiento de quimioterapia y los médicos son extremadamente positivos respecto a su recuperación”, explicó.

Topic ya había retomado los entrenamientos en los últimos días y, según detalló Presti, prefirió mantener la situación en reserva hasta comenzar con el tratamiento. “El cáncer testicular es uno de los más curables en los hombres, pero la opción más adecuada para él es la quimioterapia”, agregó.

El equipo de Oklahoma, que atraviesa un gran momento deportivo tras conquistar su primer título de la NBA, comenzó la temporada 2025-26 con un arranque perfecto de cinco victorias consecutivas (ante Rockets, Pacers, Hawks, Mavericks y Kings). Este jueves buscará ampliar su invicto frente a Washington Wizards, en el Paycom Center.