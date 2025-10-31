Histórico: el VAR debutará en la final de la Copa Argentina

Mark Walter compró a los Lakers por 10 mil millones de dólares
La NBA aprobó la venta de Los Ángeles Lakers, que deja de pertenecer a la familia Buss tras 46 años. Jeannie Buss seguirá ligada al club como gobernadora.
Por primera vez se usará la tecnología en el certamen nacional. Nicolás Ramírez será el árbitro del duelo entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, el 5 de noviembre en Córdoba.Deportes31/10/2025GASTON PAROLA
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que la final de la Copa Argentina 2025 entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors contará por primera vez con VAR, marcando un hecho histórico para el torneo.
El partido decisivo se disputará el martes 5 de noviembre, a las 21.10, en el estadio Juan Domingo Perón de Instituto de Córdoba. El encargado de impartir justicia será Nicolás Ramírez, quien estará acompañado por Adrián Delbarba y Walter Ferreyra como asistentes, Fabrizio Llobet como cuarto árbitro y Eduardo Lucero como quinto.
La gran novedad será la presencia de la cabina tecnológica: Héctor Paletta estará a cargo del VAR, junto a Pablo Dóvalo como AVAR. Será la primera vez que el sistema de video arbitraje se implemente en la Copa Argentina, luego de varios años en los que su uso fue descartado por motivos presupuestarios e infraestructura.
Ramírez, de destacada trayectoria, viene de dirigir encuentros importantes como los clásicos entre Racing e Independiente y San Lorenzo-Huracán, además de la final de la Primera Nacional, donde Gimnasia de Mendoza logró el ascenso ante Deportivo Madryn.
En el camino a esta definición, Independiente Rivadavia eliminó a Estudiantes de Caseros, Platense, Central Córdoba de Rosario, Tigre y River Plate, mientras que Argentinos Juniors superó a Central Norte, Excursionistas, Aldosivi, Lanús y Belgrano.
Será una final inédita, con historia por escribirse: el título y el debut del VAR como protagonistas.
El experimentado entrenador de 66 años reemplaza a Igor Tudor tras una racha sin triunfos. Buscará revertir el mal momento de la Vecchia Signora y clasificarla a la próxima Champions.
El basquetbolista serbio de 20 años fue diagnosticado con cáncer testicular. El equipo confirmó que inició tratamiento y que el pronóstico es positivo.
El Granate y el Galo se enfrentarán el 22 de noviembre en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. La Conmebol definió todos los detalles del duelo decisivo.
El expiloto colombiano cuestionó el lugar del argentino en Alpine y aseguró que su llegada a la Fórmula 1 se debe al respaldo económico. Colapinto, sin embargo, está a un paso de ser ratificado para 2026.
El arquero de Flamengo expresó su deseo de volver a la Selección y descartó nacionalizarse para jugar con Brasil.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
La competencia que define los cupos sudamericanos al Mundial 2027 ya tiene nuevo líder tras la segunda fecha.
Crece la tensión interna en la coalición santafesina luego del resultado adverso. Una fuente cercana asegura que la vicegobernadora no responde llamados y que analiza no asumir su banca como diputada nacional.
El equipo de Billy Donovan sumó su cuarta victoria consecutiva y mantiene el invicto junto a 76ers, Thunder y Spurs. En una noche llena de emoción, Lakers, Rockets y Nuggets también festejaron.
La presentación judicial señala posibles desvíos millonarios de la Asociación Civil 29 de Abril hacia la campaña de Caren Tepp y Oscar “Cachi” Martínez.
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
El servicio de emergencias acudió al lugar tras un aviso del monitoreo municipal. El hombre, mayor de edad, fue trasladado al hospital local por precaución.
El Diablito no tiene minutos en Bayer Leverkusen y expresó su deseo de regresar al Millonario. Sin embargo, Manchester City, dueño de su pase, no planea cederlo a un club argentino.