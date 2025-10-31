Histórico: el VAR debutará en la final de la Copa Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que la final de la Copa Argentina 2025 entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors contará por primera vez con VAR, marcando un hecho histórico para el torneo.

El partido decisivo se disputará el martes 5 de noviembre, a las 21.10, en el estadio Juan Domingo Perón de Instituto de Córdoba. El encargado de impartir justicia será Nicolás Ramírez, quien estará acompañado por Adrián Delbarba y Walter Ferreyra como asistentes, Fabrizio Llobet como cuarto árbitro y Eduardo Lucero como quinto.

La gran novedad será la presencia de la cabina tecnológica: Héctor Paletta estará a cargo del VAR, junto a Pablo Dóvalo como AVAR. Será la primera vez que el sistema de video arbitraje se implemente en la Copa Argentina, luego de varios años en los que su uso fue descartado por motivos presupuestarios e infraestructura.

Ramírez, de destacada trayectoria, viene de dirigir encuentros importantes como los clásicos entre Racing e Independiente y San Lorenzo-Huracán, además de la final de la Primera Nacional, donde Gimnasia de Mendoza logró el ascenso ante Deportivo Madryn.

En el camino a esta definición, Independiente Rivadavia eliminó a Estudiantes de Caseros, Platense, Central Córdoba de Rosario, Tigre y River Plate, mientras que Argentinos Juniors superó a Central Norte, Excursionistas, Aldosivi, Lanús y Belgrano.

Será una final inédita, con historia por escribirse: el título y el debut del VAR como protagonistas.