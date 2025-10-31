Francisco Cerúndolo se despidió del Masters 1000 de París ante Jannik Sinner

Mark Walter compró a los Lakers por 10 mil millones de dólares
La NBA aprobó la venta de Los Ángeles Lakers, que deja de pertenecer a la familia Buss tras 46 años. Jeannie Buss seguirá ligada al club como gobernadora.
El argentino cayó por 7-5 y 6-1 frente al número dos del mundo y ya no quedan representantes nacionales en el torneo francés.Deportes31/10/2025GASTON PAROLA
Francisco Cerúndolo (27 años) quedó eliminado del Masters 1000 de París tras caer ante el italiano Jannik Sinner por 7-5 y 6-1 en los octavos de final. El porteño, actualmente 21° del ranking ATP, tuvo un sólido inicio, pero terminó cediendo ante la potencia y regularidad del segundo mejor jugador del mundo.
El primer set mostró paridad y momentos de gran nivel por parte del argentino, que incluso llegó a estar 5-5, aunque Sinner quebró en el tramo final y se lo llevó 7-5. En el segundo parcial, el italiano impuso su ritmo y con un saque dominante cerró el duelo por 6-1 para avanzar a cuartos de final.
Cerúndolo venía de superar al bosnio Damir Dzumhur (6-3, 6-3) y al serbio Miomir Kecmanovic (7-5, 1-6, 7-6[4]), mostrando una buena semana en el cierre de la temporada. Con su derrota, ya no quedan argentinos en competencia en París, donde también fueron eliminados Sebastián Báez, Francisco Comesaña, Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli.
La NBA aprobó la venta de Los Ángeles Lakers, que deja de pertenecer a la familia Buss tras 46 años. Jeannie Buss seguirá ligada al club como gobernadora.
El experimentado entrenador de 66 años reemplaza a Igor Tudor tras una racha sin triunfos. Buscará revertir el mal momento de la Vecchia Signora y clasificarla a la próxima Champions.
El basquetbolista serbio de 20 años fue diagnosticado con cáncer testicular. El equipo confirmó que inició tratamiento y que el pronóstico es positivo.
El Granate y el Galo se enfrentarán el 22 de noviembre en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. La Conmebol definió todos los detalles del duelo decisivo.
Por primera vez se usará la tecnología en el certamen nacional. Nicolás Ramírez será el árbitro del duelo entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, el 5 de noviembre en Córdoba.
El expiloto colombiano cuestionó el lugar del argentino en Alpine y aseguró que su llegada a la Fórmula 1 se debe al respaldo económico. Colapinto, sin embargo, está a un paso de ser ratificado para 2026.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
La competencia que define los cupos sudamericanos al Mundial 2027 ya tiene nuevo líder tras la segunda fecha.
Crece la tensión interna en la coalición santafesina luego del resultado adverso. Una fuente cercana asegura que la vicegobernadora no responde llamados y que analiza no asumir su banca como diputada nacional.
El equipo de Billy Donovan sumó su cuarta victoria consecutiva y mantiene el invicto junto a 76ers, Thunder y Spurs. En una noche llena de emoción, Lakers, Rockets y Nuggets también festejaron.
La presentación judicial señala posibles desvíos millonarios de la Asociación Civil 29 de Abril hacia la campaña de Caren Tepp y Oscar “Cachi” Martínez.
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
El servicio de emergencias acudió al lugar tras un aviso del monitoreo municipal. El hombre, mayor de edad, fue trasladado al hospital local por precaución.
El Diablito no tiene minutos en Bayer Leverkusen y expresó su deseo de regresar al Millonario. Sin embargo, Manchester City, dueño de su pase, no planea cederlo a un club argentino.