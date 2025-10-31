Francisco Cerúndolo se despidió del Masters 1000 de París ante Jannik Sinner

Francisco Cerúndolo (27 años) quedó eliminado del Masters 1000 de París tras caer ante el italiano Jannik Sinner por 7-5 y 6-1 en los octavos de final. El porteño, actualmente 21° del ranking ATP, tuvo un sólido inicio, pero terminó cediendo ante la potencia y regularidad del segundo mejor jugador del mundo.

El primer set mostró paridad y momentos de gran nivel por parte del argentino, que incluso llegó a estar 5-5, aunque Sinner quebró en el tramo final y se lo llevó 7-5. En el segundo parcial, el italiano impuso su ritmo y con un saque dominante cerró el duelo por 6-1 para avanzar a cuartos de final.

Cerúndolo venía de superar al bosnio Damir Dzumhur (6-3, 6-3) y al serbio Miomir Kecmanovic (7-5, 1-6, 7-6[4]), mostrando una buena semana en el cierre de la temporada. Con su derrota, ya no quedan argentinos en competencia en París, donde también fueron eliminados Sebastián Báez, Francisco Comesaña, Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli.