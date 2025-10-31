Palmeiras remontó con una goleada y jugará la final ante Flamengo

Palmeiras volvió a demostrar su mística copera. En una noche inolvidable en el Allianz Parque, el equipo de Abel Ferreira goleó 4-0 a Liga de Quito y logró una remontada histórica tras el 0-3 sufrido en la ida, asegurando su lugar en la final de la Copa Libertadores 2025.

Los goles del conjunto paulista fueron obra de Ramón Sosa, Bruno Fuchs y Raphael Veiga, quien firmó un doblete y se erigió como figura del encuentro. Con intensidad, presión alta y efectividad, Palmeiras desbordó al conjunto ecuatoriano, que no logró sostener la ventaja conseguida en Quito.

El Verdao selló así su pasaje a la gran final del torneo continental, que se disputará el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima. Allí se medirá con Flamengo, en una reedición de la final de 2021, recordada por el tanto agónico de Deyverson que le dio el título al equipo paulista.

Con esta clasificación, Palmeiras buscará su cuarto trofeo de Copa Libertadores y reafirma su condición de protagonista indiscutido del fútbol sudamericano.