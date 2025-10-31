Montiel encendió las alarmas en River a días del Superclásico

A diez días del Superclásico frente a Boca, River encendió las alarmas por Gonzalo Montiel. El defensor sintió una molestia en la rodilla izquierda durante el entrenamiento vespertino del jueves y debió someterse a estudios médicos.

El golpe, que se originó en la práctica del miércoles, volvió a incomodarlo y encendió la preocupación en el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo. Aunque los primeros indicios descartan una rotura, el jugador será evaluado nuevamente este viernes para definir si podrá estar frente a Gimnasia el próximo domingo.

Por precaución, el cuerpo técnico analiza reemplazarlo con Fabricio Bustos, habitual alternativa en el lateral derecho. En caso de confirmarse una lesión, Montiel podría quedar marginado también del Superclásico del 9 de noviembre ante Boca, partido clave del calendario millonario.

River continúa su preparación en el predio de Ezeiza, donde Gallardo perfila el equipo con Franco Armani; Montiel o Bustos, Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime o Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.