Milei y Macri se reúnen en Olivos en busca de consensos políticos

El presidente Javier Milei mantendrá este viernes una reunión con el ex mandatario Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. La cita ocurre en momentos en que el Gobierno evalúa modificaciones en el Gabinete y busca consolidar apoyos políticos para impulsar su agenda de reformas estructurales, entre ellas la laboral y tributaria.

El encuentro se concretará luego de la reunión que Milei mantuvo en la Casa Rosada con una veintena de gobernadores de distintos signos políticos. Se trata de un nuevo paso en la estrategia del Ejecutivo de tender puentes con referentes de peso del espacio opositor.

El propio Macri había anticipado la convocatoria desde Chile, durante una exposición en el seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por la firma BICE Coarp. “Me invitó a comer unas milanesas, vamos a hablar. Él aceptó que vaya y le diga lo que pienso”, expresó el ex presidente, quien subrayó que su mensaje estará enfocado en “recuperar niveles de confianza, fortalecer los equipos y mejorar el diálogo”.

La relación entre ambos dirigentes atraviesa una etapa de distensión. El lunes pasado, Milei y Macri mantuvieron un contacto telefónico en tono cordial, luego de intercambiar elogios en redes sociales tras las elecciones legislativas.

Desde agosto, ambos líderes vienen manteniendo un vínculo de acercamiento, reforzado tras el acuerdo político entre el PRO y Karina Milei en la ciudad de Buenos Aires, que marcó un punto de coincidencia estratégica entre ambas fuerzas.