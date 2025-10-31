Un hombre fue asistido en el acceso a la Ruta 94 tras sentirse descompuesto

El servicio de emergencias acudió al lugar tras un aviso del monitoreo municipal. El hombre, mayor de edad, fue trasladado al hospital local por precaución.

Villa Cañás31/10/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
Pasadas las 20:00 horas, se recibió un llamado en la base operativa desde el área de Monitoreo Municipal alertando sobre la presencia de un hombre mayor de edad a la vera de la Ruta de acceso R 94, en dirección a Villa Cañás.

Al arribar al lugar, el personal constató que el individuo se encontraba consciente y en buen estado general. Según se informó, el hombre había detenido su marcha luego de sentirse mal y solicitó asistencia para ser evaluado.

Un médico de Emcofir realizó la revisión correspondiente y, por seguridad, dispuso su traslado al nosocomio local a bordo de un móvil del servicio 107, donde quedó bajo observación.

El operativo se desarrolló con normalidad y sin registro de accidentes ni lesiones.

