Un hombre fue asistido en el acceso a la Ruta 94 tras sentirse descompuesto

Emotiva noche de arte y despedidas en las Producciones Artísticas del 38
Una velada cargada de emociones y talento reunió a docentes, estudiantes y familias de la Escuela Nacional N°38.
El servicio de emergencias acudió al lugar tras un aviso del monitoreo municipal. El hombre, mayor de edad, fue trasladado al hospital local por precaución.Villa Cañás31/10/2025SOFIA ZANOTTI
Pasadas las 20:00 horas, se recibió un llamado en la base operativa desde el área de Monitoreo Municipal alertando sobre la presencia de un hombre mayor de edad a la vera de la Ruta de acceso R 94, en dirección a Villa Cañás.
Al arribar al lugar, el personal constató que el individuo se encontraba consciente y en buen estado general. Según se informó, el hombre había detenido su marcha luego de sentirse mal y solicitó asistencia para ser evaluado.
Un médico de Emcofir realizó la revisión correspondiente y, por seguridad, dispuso su traslado al nosocomio local a bordo de un móvil del servicio 107, donde quedó bajo observación.
El operativo se desarrolló con normalidad y sin registro de accidentes ni lesiones.
Una velada cargada de emociones y talento reunió a docentes, estudiantes y familias de la Escuela Nacional N°38.
La Municipalidad invita a participar del taller gratuito de cerámica Chaná, donde se construirá un horno y se realizará una quema tradicional, recuperando saberes ancestrales.
La Policía intervino tras una pelea entre dos mujeres que terminó con destrozos y corridas en el edificio.
Una noche especial de música coral en el Club Argentino de Servicio
La Policía local logró identificar a los motociclistas que participaron en una picada ilegal sobre la Ruta Provincial N° 94. Uno de los implicados es menor de edad.
El hecho ocurrió en calle 46 entre 55 y 57 y generó daños materiales.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
La competencia que define los cupos sudamericanos al Mundial 2027 ya tiene nuevo líder tras la segunda fecha.
Crece la tensión interna en la coalición santafesina luego del resultado adverso. Una fuente cercana asegura que la vicegobernadora no responde llamados y que analiza no asumir su banca como diputada nacional.
El equipo de Billy Donovan sumó su cuarta victoria consecutiva y mantiene el invicto junto a 76ers, Thunder y Spurs. En una noche llena de emoción, Lakers, Rockets y Nuggets también festejaron.
La presentación judicial señala posibles desvíos millonarios de la Asociación Civil 29 de Abril hacia la campaña de Caren Tepp y Oscar “Cachi” Martínez.
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
El servicio de emergencias acudió al lugar tras un aviso del monitoreo municipal. El hombre, mayor de edad, fue trasladado al hospital local por precaución.
El Diablito no tiene minutos en Bayer Leverkusen y expresó su deseo de regresar al Millonario. Sin embargo, Manchester City, dueño de su pase, no planea cederlo a un club argentino.