Un hombre fue asistido en el acceso a la Ruta 94 tras sentirse descompuesto

Pasadas las 20:00 horas, se recibió un llamado en la base operativa desde el área de Monitoreo Municipal alertando sobre la presencia de un hombre mayor de edad a la vera de la Ruta de acceso R 94, en dirección a Villa Cañás.

Al arribar al lugar, el personal constató que el individuo se encontraba consciente y en buen estado general. Según se informó, el hombre había detenido su marcha luego de sentirse mal y solicitó asistencia para ser evaluado.

Un médico de Emcofir realizó la revisión correspondiente y, por seguridad, dispuso su traslado al nosocomio local a bordo de un móvil del servicio 107, donde quedó bajo observación.

El operativo se desarrolló con normalidad y sin registro de accidentes ni lesiones.