Taller de cerámica Chaná y construcción de horno en Villa Cañás

Disturbios en la Terminal durante la madrugada del sábado
La Policía intervino tras una pelea entre dos mujeres que terminó con destrozos y corridas en el edificio.
La Municipalidad invita a participar del taller gratuito de cerámica Chaná, donde se construirá un horno y se realizará una quema tradicional, recuperando saberes ancestrales.Villa Cañás30/10/2025SOFIA ZANOTTI
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Cañás, junto con el Área local de Igualdad, Género y Diversidad, llevará adelante un taller de cerámica Chaná en el marco del proyecto “Voces que resuenan”.
El encuentro, libre y gratuito, se realizará el sábado 1 de noviembre desde las 9 horas en la Sala de Barrio Sur “San Héctor Valdivielso Sáez”, ubicada en calles 36 y 59. La actividad estará a cargo de la ceramista Nám Nádo, reconocida por su trabajo en la preservación y difusión de técnicas tradicionales.
Durante la jornada, los participantes podrán construir un horno para cerámica y participar de una quema tradicional, recuperando prácticas y saberes que forman parte del legado cultural de los pueblos originarios.
El taller forma parte de una propuesta que busca revalorizar la memoria ancestral y fortalecer los espacios comunitarios a través del arte y la identidad cultural.
La Policía intervino tras una pelea entre dos mujeres que terminó con destrozos y corridas en el edificio.
Una noche especial de música coral en el Club Argentino de Servicio
La Policía local logró identificar a los motociclistas que participaron en una picada ilegal sobre la Ruta Provincial N° 94. Uno de los implicados es menor de edad.
El hecho ocurrió en calle 46 entre 55 y 57 y generó daños materiales.
El proyecto, impulsado por las áreas de Cultura y Acción Social de la Municipalidad de Villa Cañás, se realizó en la terminal de ómnibus con la participación de vecinas del taller de mosaísmo a cargo de Susana Magallanes.
Durante octubre, mes de la diversidad cultural, artistas locales y de Rosario intervinieron el patio del Centro Cultural con un mural que rinde homenaje a las raíces latinoamericanas y argentinas.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
El próximo sábado 1° de noviembre, los socios de River elegirán al nuevo presidente del club entre cinco candidatos. Las elecciones se desarrollarán en el Estadio Monumental, de 10 a 20 horas.
El ídolo de Independiente opinó sobre la semifinal de la Copa Libertadores y descartó chances para la Academia. Además, un hincha del Rojo visitó el entrenamiento de Flamengo en Florencio Varela.
El conjunto chileno enfrentará a Lanús en un clima tenso por la semifinal de la Copa Sudamericana. APreViDe montó un operativo de seguridad y prohibió la presencia de hinchas visitantes.
El club mexicano resolvió no renovar el contrato del colombiano, cuyo vínculo finaliza en diciembre. James busca seguir activo para llegar al Mundial 2026.
La competencia que define los cupos sudamericanos al Mundial 2027 ya tiene nuevo líder tras la segunda fecha.
Sorpresa mayúscula en el Masters 1000 de París. Carlos Alcaraz, actual número uno del ranking ATP, quedó eliminado en su debut tras caer frente al británico Cameron Norrie por 4-6, 6-3 y 6-4 en la segunda ronda del certamen.
El tipo de cambio abrió sin variaciones este miércoles 29 de octubre. Luis Caputo sigue de cerca la cotización y el impacto de las medidas económicas anunciadas por el Ministerio de Economía.