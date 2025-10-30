Taller de cerámica Chaná y construcción de horno en Villa Cañás

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Cañás, junto con el Área local de Igualdad, Género y Diversidad, llevará adelante un taller de cerámica Chaná en el marco del proyecto “Voces que resuenan”.



El encuentro, libre y gratuito, se realizará el sábado 1 de noviembre desde las 9 horas en la Sala de Barrio Sur “San Héctor Valdivielso Sáez”, ubicada en calles 36 y 59. La actividad estará a cargo de la ceramista Nám Nádo, reconocida por su trabajo en la preservación y difusión de técnicas tradicionales.

Durante la jornada, los participantes podrán construir un horno para cerámica y participar de una quema tradicional, recuperando prácticas y saberes que forman parte del legado cultural de los pueblos originarios.

El taller forma parte de una propuesta que busca revalorizar la memoria ancestral y fortalecer los espacios comunitarios a través del arte y la identidad cultural.