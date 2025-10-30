Macri anticipó que el PRO tendrá candidato propio en 2027

En la antesala de un nuevo encuentro con el presidente Javier Milei, Mauricio Macri volvió a posicionarse dentro del escenario político nacional al afirmar que el PRO presentará un candidato presidencial en 2027. “El PRO está más vivo que nunca y tiene cuatrocientos dirigentes que nadie tiene”, dijo durante una exposición en el seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por el holding financiero BICE Corp en Chile.



El exmandatario expresó su apoyo a las políticas económicas del gobierno libertario, aunque advirtió que a la gestión “le hace falta más músculo en la gestión y el diálogo”. En ese sentido, remarcó la necesidad de avanzar con “una agenda más agresiva de achicamiento del gasto público, baja de impuestos, desregulación y privatización”.

Macri también se refirió a su relación personal con Milei. “Me invitó de vuelta a comer algunas milanesas, volveremos a hablar. Él acepta que yo vaya y le diga lo que pienso”, relató, y consideró que el Presidente “ha tenido una segunda oportunidad” que deberá aprovechar.

Durante su exposición, el fundador del PRO hizo un repaso sobre los efectos del populismo en la Argentina, al que calificó como “la exportación más peligrosa y exitosa del país”, y sostuvo que Milei “logró desarmar una bomba que hubiera llevado a la pobreza al 80 o 90% de los argentinos”.

Sobre su futuro político, Macri descartó una nueva candidatura presidencial: “No me convencieron en 2023, difícil me convenzan en 2027. La familia es todo, y la política le pasa una factura muy grande”.